A Illa, lugar de resgardo para os barcos tradicionais

Foi construida no outro lado da ría como réplica dunha embarcación que se utilizaba moito na zona norte de Arousa ou en Muros-Noia como auxiliar doutras embaercacións.

A buceta “Laranha” atópase desde este verán na Illa, despois de que o Concello de Rianxo, propietario da mesma, decidise cedela de novo á ENT ante a imposibilidade de coidala e a ausencia dun colectivo semellante que puidese facerse cargo dela. Héctor Suárez, presidente da ENT recoñece que “a buceta pertence ao Concello de Rianxo, pero estivo uns anos na Illa, pero decidimos devolvela para impulsar as embarcacións tradicionais no peirao do outro lado da ría, pero non fructificou ese intento”.

A buceta, un barco do que hai moi poucos exemplares, permanecía no porto sen os coidados necesario,s polo que “decidimos volver a solicitala para evitar quer poida estropear e agardar que alguén se anime en Rianxo a dar o paso que se dou en moitos portos galegos”. Ademáis da buceta, o Concello de rianxo tamén ten unha réplica dunha lancha xeiteira pero “nós xa non podemos máis, xa que contamos cunha flota moi ampla e temos moitas embarcacións cedidas”, como é o caso da xeiteira “Nova Marina”, a réplica do pedio que se atopou en Caldebarcos e que foi o chanzo que necesitaba a navegación tradicional para ser o que hoxe é. Tamén tiveron na Illa un exemplar de bote de Ribadeo así como un bo feixe de dornas que os seus propietarios ceden á entidade para que poidan ser coidadas e continúen saíndo ao mar.

A buceta é unha embarcación moi particular de Galicia, moi semellante a un batel e cunhas popa e proa de simular feitura. A súa construción baséase en táboas de tope, é dicir, formando un casco de barco liso, diferenciándose doutras embarcacións como a dorna en que non ten oco para gardar os aparellos e que se trata dunha embarcación aberta, máis preparada para remar con varios tripulantes que para navegar a vela, o que a fai derivar moito máis nesa navegación. En Cabo da Cruz, explica Suárez, están tratando de recuperar as regatas de bucetas.

A ENT organiza hoxe o Triángulo do Cantiño a proba na que se decidirá a terceira edición da Copa Mörling onde tres dornas se xogan o título. Son “Pereka”, que gañou as dúas primeiras edicións, “Fuxe” e “Nécora”. Tamén tñeen opcións a “Jalerna”, “Xarandeira” e “Selosa” na edición máis aberta desde que se creou a copa para lembrar ñá figura do etnógrafo sueco Staffan Mörling. Os premios entregaranse á porta do Museo da Conserva da Illa porque as conserveiras foron clave na creación destas carreiras, xa que antes de que se convertisen en ocio deportivo, os patróns loitaban por chegar os primeiros a porto para vender ao mellor prezo posible as súas capturas.

A maiores, a ENT tamén se atopa centrada en reparar o pau do mástil do “Rei do Mar”, o galeón emblema da entidade que rompeu debido a unha forte racha de vento. Suárez recoñece que “non descartamos recurrir a un crowdfounding para conseguir fondos que nos permita reparalo e poder cambialo o antes posible a fin de que o galeón poida regresar á navegación”.

