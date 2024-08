Vilanova se queda sin subvención para la plaza de abastos y Durán culpa a Sánchez

No habrá espacio enogastronómico en la plaza de abastos de Vilanova, al menos, por el momento. El Concello se ha quedado sin la subvención que había solicitado para acometer la remodelación de las instalaciones vilanovesas al no poder hacer frente a los plazos que se fijaban en las bases de la convocatoria. La noticia se dio a conocer ayer en una comisión informativa ante los grupos de la oposición, lo que ha abierto una nueva brecha entre ambas partes, al culpar el alcalde, Gonzalo Durán, al Gobierno de Pedro Sánchez, mientras la oposición le señala a él por “su incapacidad para sacar adelante proyectos”.

El regidor insiste en que “no se puede hacer una obra en cuatro meses como pretende el Gobierno de Sánchez, un Gobierno de torpes anclados en corrupciones familiares, por lo que hemos tenido que renunciar a esa subvención porque era imposible de ejecutar y, si no lo hacíamos, podíamos perder un millón y medio de euros”. Pese al varapalo, Durán asegura que la obra se va a ejecutar “pero será apoyado por administraciones serias, como son la Xunta de Galicia o la Diputación, aprovechando los diferentes programas de subvenciones que vayan saliendo”. Insiste Durán en que el proyecto está hecho y seguirá adelante, lanzando un órdago al afirmar que “de aquí a final de año se comenzarán las obras y podremos hacerlas de forma sosegada y con un plazo de ejecución de un año o año y medio para que se pueda hacer”. Asegura que ya cuentan con el dinero y que tienen muy avanzadas las gestiones pero “no podemos contar con el apoyo del PSOE porque la izquierda de este país solo sabe estorbar y empeorar la calidad de vida de los vecinos; sabíamos que la plaza de abastos era un valor añadido para el Concello de Vilanova, pero ellos no han querido que saliese adelante”.

La visión del PSOE sobre esta circunstancia es muy diferente, especialmente en el responsable de la misma, señalando a la “incapacidad para gestionar de Durán” como la única culpable. María José Vales, portavoz de los socialistas, reconoce que “no salimos de nuestro asombro por la indiferencia del PP de Vilanova, que pierde subvención tras subvención, mostrando que carece de capacidad para acometer obras”.

Vales resalta el hecho de que el grupo de gobierno vilanovés “lleva años prometiendo obras faraónicas que es incapaz de sacar adelante y, en este caso, le ha hecho perder el tiempo a los comerciantes de la plaza de abastos”. Reclama al Concello que explique que se va a hacer ahora con la plaza, “que necesita una reforma, no una obra faraónica; necesita que no llueva, que exista un reparto adecuado y una actuación que no se limité a una mano de pintura”.

Desde la formación socialista destacan que es el Partido Popular de Vilanova “el que decide no adjudicar la obra, una decisión que está todavía por ver cuanto le va a costar a los vilanoveses si alguna de las empresas decide denunciar”. Vales insiste en que “este desgobierno al que estamos sometidos en Vilanova no sabemos a donde nos va a llevar; miente cada cuatro años a los vilanoveses con promesas electorales que le permitan coger el sillón para volver a cometer, una y otra vez, los mismos errores”. Mantiene la socialista que, vista la “incapacidad que muestran a la hora de hacer obras, que pierden subvenciones una y otra vez, igual deberían plantearse renunciar también a sus sueldos, ya que no se los están ganando precisamente”.