Una decena de burras regresan al circuito vilanovés de San Roque do Monte

Cada primer lunes del mes de septiembre, la pequeña plaza de San Roque do Monte, ubicada en la parroquia vilanovesa de San Miguel de Deiro, deja a un lado su tranquilidad para convertirse en un circuito de lo más ancestral por el que pasan burras y jinetes a toda velocidad para unir sus nombres al centenar de predecesores que han convertido la fiesta en una referencia. A partir de las 18.30 horas comenzará la tradicional Carreira de Burras que, este año, cumplirá 101 años de celebración, un evento en el que van a participar una decena de equinos, la mayor parte de ellos pertenecientes a la Asociación do Burro Fariñeiro (Abufa), que lleva años tratando de evitar su desaparición. Aunque la inscripción para los jinetes que tengan la valentía de subirse a los equinos está abierta, la organización espera que se cubran los puestos unos minutos antes del inicio de la prueba.

La carrera de burras es el evento más importante, pero no será el único de carácter tradicional que la organización ha diseñado para esa jornada en la plaza de San Roque do Monte. Mostrar habilidades bebiendo de un porrón, subir a un palo resbaladizo o el tiro de cuerda serán algunas de las actividades que complementarán la fiesta. Es el segundo año consecutivo que los organizadores se ocupan de sacar adelante la Carreira de Burras, un trabajo en el que se han encontrado con la colaboración de sus predecesoras y de la directiva de la UDSM Deiro, que ha sacado unas camisetas con la imagen del mítico Floreano, el conocido personaje creado por el ilustrador colaborador de FARO DE VIGO, José Ángel Rodríguez López “Gogue”.

Además de la Carreira de Burras, las fiestas de San Roque do Monte arrancarán mañana con un partido de fútbol amistoso entre la UDSM Deiro y el Marín, así como con una pequeña fiesta nocturna a cargo de una discoteca móvil. El domingo, la celebración estará amenizada por la noche por las orquestas Fuego y América S.L. El lunes, una vez finalizada la Carreira, se dará inicio a una verbena en la que participarán Miramar y Magos. Las fiestas finalizarán en la noche del martes con la verbena que protagonizarán Kubo y Unión y Fuerza.

Suscríbete para seguir leyendo