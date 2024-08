Residentes en Veiga do Mar reiteran su defensa de la parada del bus

Los residentes en Veiga de Abaixo solicitan a la asociación de vecinos de Vilaxoán que les convoquen a una reunión para hablar de la situación de la parada de autobús situada en la calle Jorge Martínez Padín.

Hace apenas unos días, decenas de vecinos de Veiga do Mar se concentraron en la zona y cargaron contra el presidente de la asociación de vecinos, Cándido Meixide, al que acusaron de promover el cambio de la parada actual hacia O Freixo, en la carretera general.

Los residentes en Veiga do Mar se oponen a esta medida, pues aducen que muchos de ellos son personas de edad avanzada o con problemas de movilidad, y no quieren que les alejen el punto de llegada del autobús. La asociación de vecinos afirmó en su momento que nunca pidió el traslado de la parada, pero el grupo que encabeza José Miguéns no se fía, y pide una reunión.

