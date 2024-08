Puigdemont y su condena

La respuesta a si Puigdemont incurre en quebrantamiento de condena deviene en pura retórica por sobradamente conocida.Según la RAE, la expresión “quebrantamiento de condena” registra los significados siguientes: a) “Quebrantamiento”: significa “infracción, violación, transgresión, incumplimiento, vulneración…”; b) “Condena”: “castigo, pena1, sanción, correctivo, escarmiento, penitencia, multa, sentencia, resolución”;

Consecuencia: si los términos de la dicha expresión contienen los significados que le atribuye la RAE, parece irrebatible que la dicción, -“quebrantamiento de codena”- deviene idéntica a “incumplimiento” de todo lo que dejamos apuntado en apartado b).

El “quebrantamiento de condena” es regulado en el artículo 468 del CP. que reza del siguiente tenor: “Los que quebrantaren su condena (sic), medida de seguridad…”. Queda por ver si dicho artículo incluye los incumplimientos (léase “quebrantamientos”) de las… condenas referidas en el dicho apartado, b). A cuyo efecto cabe el siguiente análisis:

Nos resulta digno de toda loa (en esta ocasión, que no siempre, lamentablemente) la astucia y buen hacer del legislador a la hora de redactar el referido precepto por dos sabias razones: por acción, una; por omisión, otra.

Por acción: el legislador alude a:“Los que quebrantaren su condena (sic)” sin atribuir cualidad alguna a dicho término. Es por ello que resulta obligado la aplicación del principio jurídico -de honda raigambre entre los tratadistas de las distintas ramas de Derecho- que reza del siguiente tenor: “Donde la ley no distingue no cabe distinguir” (ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus). En consecuencia, nos parece obvio que el término “condena” que refiere el legislador incluya cualquier incumplimiento de los que dejamos apuntados en el apartado b).

Por otra parte, también celebramos el hecho de que el legislador no se haya valido del término “delito”, como suele hacer cuando define un comportamiento delictivo. Atinó el legislador. Porque todo penado tiene la condición de condenado. Pero no todo condenado resulta ser penado. Ejemplo: el condenado (obligado) al pago de una multa no incurre en delito en el supuesto de incumplimiento de su obligación, la condena.

En todo caso, el susodicho, Carles Puigdemont, ostenta la condición -irrefutable en Derecho- de prófugo de la justicia. En consecuencia, quien incurra en la condición de fugado -llámese Puigdemont o trátese del mismísimo sursuncorda- sabe que es objeto de condena por virtud de la cual se ordena la busca y captura para su puesta a disposición de la Justicia, ante la que debe comparecer con una doble finalidad:

A)Cumplir la resolución (léase “condena”) mediante la cual, la autoridad competente ordenó la búsqueda y captura del susodicho por los supuestos delitos anteriores a la evasión. B) Por otra, cumplir -en todo caso-: i) La responsabilidad -o responsabilidades- que supone la condición de prófugo del encausado; ii). Las responsabilidades en que haya incurrido durante el tiempo de fuga; y, que no parecen pocas

Pese a razones de estricta justicia -y a juzgar por las noticias publicadas- el autor de esta publicación se ve en la necesidad de concluir: el prófugo de referencia es objeto de procedimiento por los presuntos delitos en que incurrió antes de su escandalosa fuga. Pero, inexplicablemente -y a tenor de nuestras fuentes- ninguna actuación procesal se ha iniciado por la fuga. De resultar así, -esperemos y deseamos que no- quedaría expedito el camino para la indeseada impunidad de unos comportamientos delictivos que, en ningún caso, deben quedar inmunes. Entre otras razones, porque -entendemos- Puigdemont sí incurre en “Quebrantamiento de Condena”.

* Criminólogo y profesor

Suscríbete para seguir leyendo