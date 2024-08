O Salnés reclama a la Xunta un geriátrico para aliviar la falta de plazas públicas en la comarca

El Concello de Meis contará próximamente con una “casa do maior”, un servicio que funciona en la práctica como un centro de día privado, pero que es gratuito, ya que cuenta con financiación de la Xunta. En mayo, la Consellería de Política Social convocó una línea de ayudas para que los autónomos y las cooperativas presentasen proyectos para la puesta en marcha de estos centros. Y uno de los 20 aprobados lo presentó Carmen Pintos Cancela, que pretende crear una “casa do maior” en Meis. Las casas del mayor son un servicio de atención diurna puesto en marcha por la Xunta de Galicia para las personas mayores de 60 años, que se valen por sí mismas o que tienen grados leves de dependencia. Son gratuitas para el usuario, y el propietario de la casa financia su actividad gracias a la aportación económica de la Xunta. En el caso de la promotora del centro de Meis, recibirá 64.500 euros, correspondientes a las anualidades de este año y el próximo. Desde la Consellería explican que para asegurar un cuidado personalizado cuentan con un máximo de cinco plazas cada una. El servicio es prestado por profesionales y se localizan en ayuntamientos que no cuentan con recursos de atención diurna para los mayores, como en este caso es el de Meis. Por lo tanto, este servicio sí puede ser de utilidad para los mayores que se valen por sí mismos o con grados leves de dependencia, pero no aliviará la necesidad de las familias con mayores ya de edad avanzada o muy dependientes. En Galicia ya hay algo más de un centenar de “casas do maior”, y sin embargo se trata de una prestación todavía poco conocida en O Salnés, hasta el extremo de que hasta ahora solo funciona en el municipio de Vilanova, que la puso en marcha en varias de sus localidades del rural. La de Meis será, por tanto, la primera de la comarca arousana fuera de Vilanova. La Xunta de Galicia otorga una ayuda a los promotores siempre y cuando la vivienda reúna las condiciones requeridas por la normativa.