Así se innova con la "caña do país"

Valga entra en la recta final de su época del año más gastronómica, celebrando con variados eventos la anguila del Ulla y la “caña do país”. Sobre esta semana, el martes tuvo lugar el último “showcooking” del chef lalinense Álex Iglesias; hoy empieza el concurso de la “caña do país” y el sábado será el día grande la Festa da Anguía e Mostra da Caña do País.

El Agosto Gastronómico terminó sus activividades con una degustación por parte del público de cuatro cócteles elaborados con aguardiente de distintas clases.

Las variedades usadas fueron las más tradicionales: la tostada, la de hierbas y la blanca, esta última tanto pura como quemada.

Los cócteles

Al “showcooking” asistió una treintena de personas, incluido el alcalde de Valga, José María Bello Maneiro. Iglesias exhibió ante el público la elaboración de unas bebidas con toque tradicional inspiradas en cócteles muy reconocidos.

El chef Álex Iglesias con los tres tragos. / FdV

Para empezar, sirvió un mojito y una caipiriña, a modo de aperitivos. Para el primero, el chef usó la caña tostada y los demás elementos que acompañan al alcohol en esta bebida, cuyo resultado final incluyó un regusto ahumado.

En el segundo cóctel, la versión valguesa de la caipiriña brasileña, substituyó al destilado habitual –la “cachaça”– por un aguardiente de hierbas.

Los siguientes fueron el “Caña sunrise” y un daikiri. El primero está inspirado en el “Tequila Sunrise” mexicano, y fue elaborado con caña blanca quemada y zumo de naranja natural. Para terminar, el daikiri de fresa fue mezclado con caña blanca pura.

Más programa

Esta ha sido solo la cuarta edición del agosto gastronómico, pero todas las actividades han cubierto la totalidad de las plazas disponibles. Hubo un taller de cocina para niños, con anguila; y otros tres “showcookings” dedicados al aguardiente y al pescado del Ulla.

Ahora, estos eventos dan paso al fin de semana grande de la Festa da Anguía. Entre hoy y mañana se celebrará el concurso de “caña do país”, donde expertos destiladores presentan sus aguardientes en las categorías de hierbas, blanca y tostada. Tendrá lugar en el Centro de Interpretación de Caña do País.

Los festejos del sábado, día oficial de la celebración, incluyen la degustación de tapas y cócteles con la materia prima protagonista –además de “queimada” tradicional–, las entregas de premios,el pregón y actuaciones de las orquestas Marbella y Olympus.

Sobre las tapas, todavía forman parte de la ruta-concurso “Tapa a anguía”, por lo que siete establecimientos hosteleros de Valga ofrecerán sus propias recetas de anguila en pinchos gratis con la consumición.

