Un incendio destruye el salón y parte del corredor de una vivienda de Vilanova

Un incendio destruyó a media tarde de ayer el salón de una vivienda de Vilanova, afectando también a gran parte del corredor. En ese momento no había nadie en el interior de la casa, por lo que la Policía Local y la Guardia Civil están tratando de averiguar cómo pudo originarse el fuego. Fuentes próximas a la investigación indican que no se descarta ninguna hipótesis.

El siniestro se produjo sobre las 18.30 horas, en la avenida de As Sinas. Un particular alertó al 112 Galicia, y desde la central movilizaron a los Bomberos, a Protección Civil y a la Policía Local de Vilanova. La extinción fue relativamente sencilla y rápida, pero los equipos de extinción no pudieron evitar que las llamas dañasen la habitación en la que empezó el fuego, así como parte del pasillo.

En un primer momento, el 112 recibió las indicaciones de que la casa estaba abandonada, pero los servicios de emergencias de Vilanova descartaron finalmente dicha posibilidad.