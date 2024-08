Las familias de centros concertados se adelantan en las compras escolares

El Partido Popular de Cambados aseguró ayer que el Ayuntamiento todavía no ha empezado las obras de puesta a punto de los colegios, “a solo quince días del inicio de las clases”, que se producirá el 11 de septiembre, miércoles. Los conservadores recuerdan que el año pasado el Concello ya llegó muy tarde con las obras en los centros educativos, hasta el extremo de que el concejal de Educación, Liso González, tuvo que pedir disculpas públicas. Y este año, según el PP, va camino de ocurrir lo mismo. La portavoz del Partido Popular, Sabela Fole, afirma que se ha reunido con las asociaciones de padres de alumnos y con las comunidades educativas, y que les han trasladado “su preocupación”, pues al parecer todavía no han empezado las obras de mantenimiento en los colegios, “y solo han recibido promesas vagas” por parte del cuatripartito. El PP sostiene que esta situación se produce por el “nulo peso político” de Liso González, pues afirman que pese a ser el concejal de Ensino, no puede empezar los trabajos porque el concejal de Obras, José Ramón Abal, “le ha sacado a los trabajadores municipales y a los del convenio con Bata para seguir tapando baches”. “Por desgracia, esto no nos extraña -continúa Sabela Fole- ya que esta situación está en consonancia con el desastre en el que tienen sumido al pueblo de Cambados”.