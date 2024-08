Tres empresas de venta de marisco de los “Charlines” se enfrentan al abismo

Tres empresas vinculadas a la familia Charlín, todas ellas ubicadas en O Salnés, se encuentran en fase de liquidación concursal, un paso previo a su disolución y desaparición. Se trata de Mariscos Nine, Mariscos Baleamar y Mejillones Jara, tal y como se recoge en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme). Mariscos Nine es una sociedad creada en 2005, relacionada con Nine Mejilloneras, una empresa que fundaron en 1993 la esposa de Manuel Charlín Pomares -hijo primogénito del “patriarca”- y la hija de ambos.

Esta empresa figuró en la investigación de la operación “Repesca”, que llevó al banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional a una decena de miembros de esta familia arousana, por supuesto blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. Tras una larguísima instrucción, todos ellos resultaron absueltos. El tribunal consideró que no había pruebas de cargo suficientes, y que se habían magnificado los antecedentes por tráfico de drogas de varios miembros de la familia.

Mariscos Baleamar, por su parte, se constituyó en 2010, al parecer a raíz de algunas discrepancias existentes en el seno de la familia sobre la forma de conducir los negocios. Finalmente, Mejillones Jara es de 2003. Estas tres sociedades pidieron el concurso voluntario, y el proceso fue coordinado por el Juzgado de lo Mercantil 1 de Pontevedra.

Dos de las empresas están en O Grove, y una en Vilanova

El procedimiento concursal de las tres empresas se aprobó el 1 de marzo pasado, y el Juzgado nombró administrador al despacho Convenia Profesional, de Madrid. Antes de entrar en la fase de liquidación, figuraba como administradora de Mariscos Nine y de Mariscos Baleamar una nieta del “patriarca”, Manuel Charlín Gama. En el caso de Mejillones Jara, figuraba como administrador único Mariscos Baleamar.

Mariscos Nine tenía su planta en San Vicente de O Grove, y era una depuradora especializada en la venta de bivalvos y crustáceos. Baleamar estaba en Caleiro (Vilanova) y en el Registro Mercantil figuraba en el epígrafe de comercio al por mayor de pescados y mariscos.

En su momento, apareció como apoderado de la misma Manuel Charlín Pomares, el hijo mayor de Charlín Gama. Ambos cumplieron condena por narcotráfico y ambos han fallecido; el hijo, a consecuencia de un cáncer, en 2019, y el padre, el último día del año de 2022, tras caerse en su casa.

La administradora era una nieta de Manuel Charlín Gama

Finalmente, el domicilio social de Mejillones Jara se localiza en Rons (O Grove). Las tres empresas se encuentran en fase de disolución, lo que supone su extinción definitiva. La liquidación es una de las etapas de este proceso, y consiste en el abono de las deudas y el reparto de los bienes sociales de las empresas extintas entre sus acreedores. Este proceso lo pilota un administrador concursal, y si finalizado el mismo queda algo de dinero, se reparte entre los socios de la entidad desaparecida.

La familia Charlín, de Vilanova, se hizo famosa porque varios de sus integrantes fueron condenados por narcotráfico, por lo que se les bautizó como el “clan de los Charlines”. En la cúspide se encontraba Manuel Charlín Gama, “O Vello”, que edificó, con la ayuda de varios familiares, una tupida red de negocios vinculados sobre todo al mundo del mar, como la explotación de bateas, cocederos o depuradoras. Falleció a los 89 años.

