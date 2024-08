Areoso, un verano sin vigilancia permanente y sin imposición de sanciones a los que incumplen

Pese a haber implantado una normativa bastante estricta y limitado el acceso de personas al islote Areoso, el plan director que protege este espacio natural no acaba de convencer a algunas de las empresas de ocio y aventura que prestan sus servicios en A Illa de Arousa, sobre todo porque todavía se detectan muchos fallos, especialmente en la aplicación de reserva que puso la Xunta en marcha hace ya dos veranos. Marta iglesias, responsable de la empresa Piragüilla, venía advirtiendo a la administración de que se iban a repetir los errores del primer año si no se corregían. El tiempo parece haberle dado la razón ya que “aunque estuvieron bastante más controladas las irregularidades, creemos que no ha sido lo suficiente”, explica Iglesias.

Una de las cuestiones que lamentan desde la empresa de ocio y aventura de A Illa es que la Xunta no haya dado luz verde a una vigilancia permanente por parte del personal de Medio Ambiente ya que “la gente sabe cuando están y cuando no, aprovechando para acceder al interior del islote cuando no se encuentran los vigilantes”. Además, uno de los grandes errores que, bajo el punto de vista de Iglesias, se está cometiendo es la decisión de la Xunta de no comenzar a cursar denuncias y sanciones a todos aquellos que “cacen” incumpliendo las normativas de la orden que se aprobó el pasado año. “Si no hay sanciones, la gente sigue haciendo lo mismo porque no tiene consecuencias para su bolsillo”.

A eso se suma lo que considera “un pésimo funcionamiento de la aplicación, donde la gente sigue cogiendo permisos de forma errónea, colapsando su uso por parte de otras personas”. Uno de los principales fallos que denuncia es que “cada turno cuenta con 50 pases al Areoso, pero las embarcaciones pueden ocupar 48 de esos pases, mientras que los kayaks tan solo tenemos 24 plazas”. Eso supone que las empresas de ocio activo “nos peleemos por cada plaza mientras que muchos aprovechan para colarse como que van a acceder en barco y conseguir plaza, aunque después lleguen en kayak”. Insiste Iglesias en que “la aplicación lleva dos años fallando y las empresas ya nos tememos que va a haber un tercero porque desde la administración no se nos está escuchando”.

Limitar el acceso de manera tan drástica como se ha hecho con Areoso está provocando que el problema se esté trasladando a otro entorno menos controlado, como es el caso del islote Pedregoso, una alternativa que están escogiendo muchos cuando “no se debería ya que en ese islote está prohibido desembarcar hasta agosto, pero es que además, ese islote queda todavía más lejos de tierra que Areoso, por lo que en un mes como agosto, cuando se adentran en la ría esas nieblas tan densas, existe riesgo de que esos veraneantes puedan perderse cuando intenten regresar a tierra”.

Iglesias insiste en que “no se han pulido de forma correcta y adecuada las normas y mi queja es que este es el segundo verano que vemos que, desde el departamento de Turismo de la Xunta, no se está haciendo nada para solucionar las deficiencias; la única administración que se está moviendo algo es Medio Ambiente, pero el resto nos tienen olvidadas pese a que son las que dictan los cambios”. La responsable de Piragüilla entiende que “cuando se regula algo por primera vez pueden registrarse errores, pero una vez que se detectan, lo normal es pulirlos en contacto con los sectores implicados, pero siguen jugando con el pan de la gente dos años después de implementar la Orden y no corregir los puntos que resultan poco adecuados”.

