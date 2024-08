Renova pregunta cuál ha sido la inversión en mantenimiento de colegios en Vilanova

Renova Vilanova pregunta al grupo de gobierno cuales han sido las tareas que se han impulsado para el mantenimiento de los centros escolares del municipio. La formación independiente recuerda que, en muy pocos días, se va a dar inicio un nuevo curso escolar y no le consta que el grupo de gobierno que dirige Gonzalo Durán haya utilizado los meses de verano para reparar las instalaciones.

“Noticias de obras no hubo, como sí los hubo de multitud de fiestas, comidas o bailes; también ha habido mucho balance de peregrinos, pero nada sabemos de lo que se está haciendo en los colegios y cuales eran las necesidades de los mismos”, explican desde la formación.

Entienden que uno de los grandes problemas que se registró en Vilanova el pasado año fue la situación en la que se encontraba el colegio Sestelo de Baión, donde el agua entraba al interior por el deficiente cierre que poseía, provocando inundaciones. “Esto ocurrió el pasado otoño y los niños del colegio tuvieron que colocar cubos para recoger el agua”, recuerdan, antes de preguntarse si este “grave problema está reparado o el alcalde no tuvo tiempo de hacerlo entre una y otra celebración gastronómica”. Para la formación, si se demuestra que no se ha solucionado “la desfeita” que sufren los niños del colegio Sestelo “es para pedir responsabilidades en el grupo de gobierno porque los niños y los padres de Baión no se merecen este abandono”.

La formación también quiere conocer cuánto ha sido la inversión municipal en los diferentes colegios de Vilanova de cara al curso 24-25, ya que “es dinero que sale de nuestros impuestos”.

