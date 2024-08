Los isleños cierran su verano gastronómico con una oda dedicada al pulpo

Los eventos gastronómicos del verano en A Illa llegan este fin de semana a su final con uno de los eventos más longevos y más especiales, la Festa do Polbo. El evento volverá a ser organizado por el club de Piragüismo isleño, que trata de conseguir fondos para afrontar la próxima temporada con la comercialización de 450 kilogramos del cefalópodo a la plancha y al estilo Illa y con los más de 300 que se van a destinar a la elaboración de pulpo á feira.

El precio de cada ración que se va a comercializar será de 13,50 euros, una cantidad que ha sido aconsejada por los propios pulpeiros que participarán en la fiesta que, al igual que en los últimos años, se ha trasladado de O Campo a O Cantiño por cuestiones meramente logísticas y para evitar el caos circulatorio que provocaba cerrar al tráfico toda esa zona. Los voluntarios del club de Piragüismo y los pulpeiros encenderán los fogones a partir de las 12.00 horas y esperan servir un buen número de raciones de las tres variedades en las que se va a servir hasta el domingo por la noche.

Uno de los grandes condicionantes que puede tener la fiesta son las condiciones meteorológicas. La organización mira al cielo y las previsiones apuntan a que serán positivas para sus intereses, ya que serán tres jornadas calurosas que animarán la presencia de turistas y visitantes en el pequeño municipio arousano. Arturo Paz, presidente del club de Piragüismo, reconoce que “esperamos tener un flujo de visitantes importante, como ocurrió durante la celebración de la Festa da Ameixa Roxa, donde superamos las expectativas después de que comenzase a llover l viernes”.

La Festa do Polbo pone fin a todo un verano de eventos gastronómicos que comienzan después de las Festas do Carme. La primera de esas fiestas fue la da Navalla, a la que sucedió la del Mexillón justo antes de la celebración de las Festas Gastronómicas do Mar. El pasado fin de semana, los fogones del paseo de O Cantiño volvieron a encenderse para cocinar la almeja roja antes de apagarse en la noche del próximo domingo con la Festa do Polbo.

