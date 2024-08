A Illa trabaja en regular y evitar el impacto turístico que sufre desde hace años

El portavoz municipal del Partido Popular, Matías González Cañón, reconoce que algunas de las propuestas de Arousa en Transición “son aceptables, especialmente las de proteger el entorno, pero creemos que en otras no han estado acertados”. Una de ellas es la de definir el turismo que llega a A Illa como “de borrachera ya que no somos Magaluf, tenemos un turismo que viene a visitarnos por nuestro entorno y que una persona se tome una cerveza en un chiringuito disfrutando de las vistas y d ela proximidad de la playa no es turismo de borrachera”. También lamenta que cuestione la decisión de propietarios de terrenos en A Illa de facilitar un espacio para el estacionamiento de autocaravanas, “si tienen licencias por qué no van a preparar sus terrenos para ofrecer los servicios que necesitan las autocaravanas; hay que darse cuenta de que A Illa no está preparada para que la gente pernocte, porque solo tenemos un par de campings y hoteles que no son capaces de asumir todo el flujo de personas que llega a nuestro municipio, por lo que si un particular decide dotar un espacio para ello es algo totalmente lícito”. González Cañón reconoce que en los últimos años “A Illa se ha masificado y que se acabaron aquellas playas tranquilas que nos caracterizaban, ya que hoy los visitantes llegan a todos lados”. Sin embargo, fuera de algunas situaciones puntuales que se deberían regular como el paso de autocaravanas por el casco urbano y su acción en zonas protegidas, el portavoz del PP lo ve como una oportunidad para que los vecinos de A Illa “puedan sacar su vida adelante gracias al turismo, sea a través de chiringuitos o de otros servicios para los visitantes”. Insiste en que “el turismo es un importante medio de vida que tienen los vecinos de este pueblo y está bien que rentabilicemos la visita de los cientos de turistas que se acercan aquí.”