“Si la gente ve los puestos cerrados se va al supermercado”

Lo habitual es que los puestos de pescados y mariscos no abran los lunes en la plaza de abastos de Vilagarcía. Y no porque no funcionen las lonjas el domingo, como alegan algunos.

Lo cierto es que si el sábado sobra producto, lo habitual es guardarlo en cámara frigorífica o en los viveros o depuradoras para venderlo el martes, aprovechando que es día de mercadillo ambulante.

Tania Chao, la encargada del puesto de OCP. / M. Méndez

Pero este verano la empresa OCP decidió abrir también los lunes para vender su producto fresco y vivo, sobre todo crustáceos como buey, bogavante, cigalas, nécora y tantos otros, junto con bivalvos como la almeja y el berberecho.

Óscar Pomares

Pues bien, el gerente de OCP, Óscar Pomares, quien recientemente abrió un puesto similar en la plaza de Boiro, hace un balance “altamente positivo” de esta experiencia, que hizo que su empleada, Tania Chao Fernández, fuera la única pescantina activa en todo el mercado municipal.

Una vista de la plaza, con más puestos cerrados que abiertos. / M. Méndez

“Hemos querido aprovechar la gran afluencia turística a Vilagarcía para abrir también los lunes de julio y agosto, y lo cierto es que ha funcionado muy bien”, asegura Óscar Pomares.

“Hoy ya se nota que quedan menos turistas”, decía ayer la propia Tania Chao. Pero corroboraba las impresiones de su jefe al sentenciar: “Se ha trabajado muy bien durante todo el verano”.

Más oferta

“Y más que se podía haber trabajo si en lugar de estar nosotros solos, las carnicerías y algún puesto más, los clientes tuvieran más negocios de pescados y mariscos a su disposición en la plaza”, reflexionan ambos.

Una joven vendedora despachando buey cocido y envasado al vacío, en el puesto de la empresa OCP, en la plaza de abastos de Vilagarcía. / M. Méndez

“Puedo entender que muchos no abran los lunes, pero lo que no tiene sentido alguno es que la mayor parte de los puestos de pescados y mariscos estén cerrados los miércoles, jueves y viernes”, manifiesta Óscar Pomares.

Cada uno puede hacer lo que quiera, pero es una lástima que los demás vendedores no aprovechen el enorme potencial de esta plaza y no saquen más partido al producto fresco y de proximidad que compramos en lonjas como Cambados y O Grove

Pone así el dedo en la llaga, pues ya todo el mundo conoce que el reglamento del mercado municipal establece que es necesario abrir los puestos a diario y que, a pesar de ello, un nutrido grupo de pescantinas reivindica su “derecho a no trabajar”. Mejor dicho, se presta a hacerlo solo los martes y sábados, por aquello de celebrarse el mercadillo.

“Cada uno puede hacer lo que quiera, pero es una lástima que los demás vendedores no aprovechen el enorme potencial de esta plaza y no saquen más partido al producto fresco y de proximidad que compramos en lonjas como Cambados y O Grove”, manifiesta Óscar Pomares.

“El problema es que si los clientes llegan a la plaza de abastos y ven los puestos cerrados se marchan a hacer las compras al supermercado”, lamenta.

“Lo lógico sería potenciar mucho más el mercado para ofrecer todo tipo de productos y así contentar a la gente y captar nuevos compradores”, continúa el empresario.

No es , ni mucho menos, el único vendedor de la plaza que piensa de este modo, tal y como se ha recogido en FARO DE VIGO durante los últimos meses.

“La plaza de abastos ofrece una calidad indiscutible que supera con creces a la que pueden encontrar los clientes en los supermercados, pero no vamos a atraer a esos ni a otros compradores si lo único que les ofrecemos son puestos cerrados”, sentencia Pomares.

Suscríbete para seguir leyendo