Rescatan a un perro que cayó dentro de un pozo en Vilagarcía

El Servicio Municipal de Emerxencias de Vilagarcía ha remitido un parte al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) para que tapien un pozo que permanece abierto, y abandonado, en una parcela situada detrás de la antigua estación de tren de Carril, que hoy se reconvirtió en museo.

Emerxencias ha remitido este parte al Adif después de que a primera hora de la mañana de ayer tuviesen que rescatar a un perro que se cayó en el interior del pozo.

Además, se da la circunstancia de que hace un par de años ya se produjo un incidente similar, de ahí que haya preocupación ante la posibilidad de que en un futuro se pueda producir un accidente más grave.

El agujero está dentro de una finca cerrada perimetralmente, pero apenas se ve debido a la maleza

El pozo se encuentra en el interior de una finca que es propiedad del Adif, y que está cerrada perimetralmente, por lo que en teoría no pueden acceder a su interior ni personas ni animales.

No obstante, en las últimas horas pasó al interior de la parcela un husky siberiano, presuntamente a través de alguna zona con el vallado en mal estado.

El animal cayó en el agujero, de unos dos metros de profundidad, y no era capaz de salir. Fue un particular quien se dio cuenta de que el animal estaba atrapado, y dio aviso a los servicios de emergencias. El servicio municipal de Vilagarcía logró acceder al interior de la finca, y rescató sin mayores problemas al animal, que no presentaba lesión alguna. También pudieron localizar pronto a sus dueños.

Pero en Emerxencias están preocupados. El hecho de que sea el segundo accidente que se produce en este pozo de Carril, y que apenas se vea debido a la maleza que ha crecido a su alrededor ha llevado al servicio a pedir por escrito al Adif que tomen medidas para evitar que estas caídas se repitan en el futuro, cerrando convenientemente el pozo. Este tipo de estructuras abiertas son también abundantes en el rural, preocupando sobre todo las situadas en la proximidad de los caminos, por el riesgo de caída.