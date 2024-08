El Sergas asegura que la ambulancia que atendió a la fallecida tardó veinte minutos

El Servizo Galego de Saúde y el 061 salieron ayer al paso de las críticas sobre una presunta tardanza en la atención asistencial a la mujer que fallecía atragantada en un restaurante de A Illa en la noche del jueves.

Desde el ente dependiente de la Consellería de Sanidade aseguraban ayer que la ambulancia de Cambados, la que se movilizó para acudir al restaurante, fue alertada a las 20.55 horas, momento en el que entró el aviso en la centralita del 061. La ambulancia recogió sal personal sanitario del PAC de Cambados y llegaron al restaurante, donde la mujer estaba siendo atendida por una enfermera que se encontraba en el local, a las 21.15.

Durante más de una hora, el servicio de sanitarios estuvo intentando reanimar a la mujer, M. T. C. R., de 81 años y vecina de A Estrada, pero no consiguieron evitar que acabase falleciendo. El Sergas incide en que el tiempo de respuesta fue de 19 minutos y 28 segundos desde la alerta a través de la centralita del 061 hasta que se llegó al restaurante en el casco urbano. Sin embargo, la percepción de las personas que se encontraban en ese lugar cuando ocurrió el suceso no es la misma que la de la administración. De hecho, muchos de ellos consideraban que los medios sanitarios llegaron muy tarde y que tuvieron que aguardar unos 40 minutos a que apareciese la ambulancia.

Los hechos tuvieron lugar el pasado jueves, sobre las 20.30 horas, cuando una mujer que se encontraba comiendo en un restaurante de A Illa se atragantó con la comida y comenzó a ahogarse. Las primeras personas en atenderla fueron varios de sus familiares y una enfermera que se encontraba en el local, manteniendo las tareas de reanimación hasta que llegó la ambulancia con el médico. Al lugar también se desplazó una patrulla de la Guardia Civil que colaboró con los servicios de emergencia. Sobre las 22.00 horas se confirmó la mala noticia, al certificar los sanitarios el fallecimiento de la mujer. Su cuerpo fue trasladado a Pontevedra para la realización de la autopsia. La mujer será enterrada hoy, a las 18.00 horas en el cementerio de San Lourenzo de Ouzande tras oficiarse una misa fúnebre en la iglesia de San Pelayo de A Estrada.

Lo ocurrido con la mujer de A Estrada vuelve a abrir un debate que lleva muchos años encima de la mesa, el de prescindir de la ambulancia medicalizada para trasladarla todo el verano a Sanxenxo. Así lo entienden desde el Concello de A Illa, donde el teniente alcalde, Manuel Suárez, no entiende “los motivos por los que nos quedamos sin ambulancia medicalizada durante el verano con el importante incremento de población y tráfico, que provocan una variación en los tiempos de respuesta, que experimentan todos los concellos que dependemos del Hospital de O Salnés”. Para el edil isleño, esta situación es una “irresponsabilidad de la Xunta, ya que las ratios de población justifican la presencia de una ambulancia medicalizada durante todo el año, incluso durante el verano, debiendo ser reforzado el servicio, no eliminarlo, como se ha hecho”.

Suscríbete para seguir leyendo