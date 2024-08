Reclaman zonas de parking de movilidad reducida en la zona de Punta Cabalo

Jon Alberdi Tello es un vecino de Elorrio de 42 años con movilidad reducida que se encuentra visitando A Illa de Arousa estos días. El pasado jueves decidió con su pareja acercarse al faro de Punta Cabalo y disfrutar de las espectaculares vistas que ofrece el chiringuito que se encuentra en las inmediaciones. Sin embargo, al llegar a la zona se encontró con que la zona de estacionamiento de vehículos se encuentra a casi un kilómetro, una distancia en la que tendría que ir sorteando coches, polvo y el pésimo estado de la pista que conduce a ese lugar en su silla de ruedas.

Decidieron aprovechar la zona de carga y descarga que hay en las proximidades del chiringuito para estacionar, que Elordi pudiese bajar y que su pareja le acercase al chiringuito. No fue una buena decisión porque, mientras se dirigían al chiringuito, pasó por allí la Policía Local y les puso una sanción de 200 euros pese a que en el vehículo está identificado como de movilidad reducida.

El turista vasco se acercó posteriormente a la Policía local para “intentar razonar con ellos, explicarles que no estacionamos ahí por vagancia, que no fue por capricho, sino por mis condiciones de movilidad reducida que me dificultan recorrer con la silla de ruedas una pista como la que lleva al faro, pero no hubo manera de que nos sacasen la sanción”. Para Elordi resulta “injusto que no existan plazas de estacionamiento para personas con movilidad reducida en las proximidades del faro de Punta Cabalo, porque facilitaría que gente como yo pudiese acercarse a ver este maravilloso paisaje” y reclama al Concello que se creen.

Suscríbete para seguir leyendo