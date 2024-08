O Salnés hace trizas sus registros al rozar los trescientos mil turistas solo en el mes de julio

O Salnés está de moda, incluso cuando las condiciones meteorológicas no acompañan. Eso es lo que demuestran los resultados del estudio de campo que ha realizado la Mancomunidade sobre los flujos turísticos del mes de julio gracias a los datos que ofrece el big data de Orange, la empresa de telefonía con la que colaboran en este proyecto. Esos datos fueron presentados ayer por el gerente del ente comarcal, Ramón Guinarte, en compañía el presidente, David Castro, y del responsable de Turismo, José Aspérez, destacando todos ellos la exactitud de los datos que figuran en el informe de big data, unos datos que sería prácticamente imposible conseguirlos de otra forma. El programa permite distinguir entre turistas y visitantes, es decir, entre aquellos que llegan a la comarca para quedarse varios días y aquellos que se acercan a alguno de los municipios que la componen. El big data turístico también permite hacerse una composición de lugar del comportamiento de ambos sectores durante su estancia en la comarca, algo impensable hace algunos años.

En el primero de los casos, pese a las malas condiciones meteorológicas que reinaron en la primera quincena de julio, la cifra continúa subiendo, acercándose a los 300.000 turistas únicos. “Hemos aumentado con respecto al pasado año, que ya fue una época con cifras de récord, situando el número de visitantes en 293.060 personas”, explicaba Guinarte. La media de pernoctas de los turistas acostumbra a ser de algo más de tres noches, lo que significa que esas fueron un total de 1.100.632.

En cuanto a la procedencia de los turistas, la mayor parte fueron nacionales, siendo liderados por vecinos de otras latitudes de la provincia de Pontevedra. También destaca la presencia de vecinos de la provincia de A Coruña, mientras que la tercera plaza es para ciudadanos madrileños. Guinarte insiste en que “el turismo nacional tiene una gran estabilidad en la comarca de O Salnés, con muy pocas variaciones en el mes de julio de los últimos tres años, siendo el 93% del mismo de proximidad”. Esa estabilidad es tal que Guinarte no duda en afirmar que “si quisiésemos saber cuantos turistas de la provincia de A Coruña vamos a tener el próximo verano, acertaríamos con un margen de error seguramente inferior al 1% ya que casi no hay variación en la distribución del origen, y eso que tenemos múltiples lugares desde donde vienen nuestros turistas”.

A nivel internacional, el principal mercado de origen continúa siendo Portugal, que suma más del 40% de los turistas que se desplazan a la comarca de O Salnés para disfrutar no solo de sus playas, sino también de su gastronomía y de sus paisajes. Este año también han destacado países como Reino Unido, Francia, Irlanda o Estados Unidos, hasta sumar los 18.212 extranjeros que pasaron por la comarca.

En lo que respecta a los visitantes, el número acumulado del mes de julio fue de 1.364.542, lo que significa un ligero descenso con respecto a las cifras del mes de julio de 2023. Ese descenso era algo “previsible”, explican desde la Mancomunidade, por las inclemencias meteorológicas aunque “muy por debajo de lo que cabría pensar”. La principal novedad de este año en el cómputo de visitantes es que “podemos disponer del dato de visitantes únicos, que se cifra en 594.200, distribuidos en 559.623 nacionales y 34.577 internacionales. La estancia media de todos ellos es de unas 3,3 horas, y durante su presencia en la comarca de O Salnés, visitan entre tres y cuatro municipios, lo que da una cifra de 4.646.774 visitas durante el mes de julio.

Guinarte hace hincapié en varias curiosidades de estos datos, como la caída experimentada en 2023 del número de visitantes en Cambados en el mes de julio, que pasó de 166.000 a los 140.000 actuales por el hecho de “haberse celebrado gran parte de la Festa do Albariño durante el mes de julio”. Otra curiosidad es el crecimiento que ha experimentado A Illa en el número de turistas, que supera el 31%, “crecimiento que solo se explica por el incremento de pisos turísticos y la presencia de autocaravanas”.

Número de camas

Una de las cuestiones que destaca con mayor énfasis la Mancomunidade es que O Salnés es un destino que cuenta con una oferta hotelera y de pisos turísticos que supera a otros grandes destinos. La comarca cuenta con 5.545 establecimientos orientados hacia el turismo, lo que supone contar con 56.262 camas, una oferta que no consiguen sumar las siete mayores ciudades de Galicia juntas. Además de esta enorme infraestructura, Guinarte señala que “O Salnés está muy bien posicionado gracias a esto, ya que las camas marcan la capacidad turística de un territorio; estamos incluso por encima de muchos puntos con una gran tradición turística, como es el caso del País Vasco”.

La cuenta pendiente que le queda a la Mancomunidade es transformar estos datos en cifras económicas. “Ese es nuestro próximo objetivo, intentar conocer cual es el volumen de riqueza que genera el turismo y cuanto supone en el PIB comarcal”, señala el gerente del ente.

Sin contabilizar los propietarios de segundas residencias en la comarca

En los datos que maneja el big data no figura uno que posee una gran importancia en la comarca de O Salnés, aquellas personas que poseen una segunda residencia en la zona. “Estos datos no están computados, porque si lo hiciésemos, tendríamos muchos más turistas de los que figuran en el informe”, explica Guinarte. Los cálculos que posee la Mancomunidade sobre personas con segunda residencia en la comarca de O Salnés oscilan entre las 150.000 y las 160,000 personas, pero por el número de días de estancia, más de una quincena, el programa de big data los considera como residentes, por lo que es complicado desmenuzar cual es su impacto en las cifras sobre turismo. Pese a la ausencia de estos datos, la comarca continúa siendo líder en el sector turístico en Galicia, algo que no dudan en resaltar el presidente de la Mancomunidade, David Castro, y el responsable de Turismo, José Aspérez, que califican estos datos como “históricos y excepcionales”.

Caída del mercado alemán contrarrestada por el de Reino Unido Una de las cuestiones que más ha llamado la atención a los gestores de la Mancomunidade es la caída que se ha venido registrando en uno de los mercados internacionales que más destacaba en la comarca de O Salnés, el alemán. Guinarte reconoce que este turismo “era el segundo mercado emisor después de Portugal pero, si el pasado año ya hubo una bajada importante, en este se ha registrado un mayor desplome, ya que no está ni entre los nueve primeros en el ranking”. En contraposición, la Mancomunidade se ha encontrado con una grata sorpresa, la aparición en escena del mercado británico que, una vez estabilizado tras la crisis del Brexit, ha irrumpido este año con mucha fuerza en los datos que posee el ente comarcal. “Por primera vez se convierte en el segundo emisor de turistas en esta comarca”, explica Guinarte, antes de señalar otro dato “que nos ha llamado la atención, el crecimiento de otras nacionalidades como Suiza e Italia, estos últimos, con mucha presencia en Meis y Ribadumia, lo que indica que se trata de un turismo religioso que recorre la Variante Espiritual”.

