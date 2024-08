“Soy como un sacerdote que va a profesar la música; el pensamiento de Mercury”

La banda tributo Remember Queen ofrece mañana en la Avenida da Mariña de la capital arousana un inolvidable concierto. A partir de las 00.30 horas, Piero Venery, un artista casi indistinguible de Freddie Mercury, cantará las mejores canciones del grupo inglés.

–¿Han hecho muchos conciertos este verano?

–Claro, un cantante que no canta en verano, es un cantante que no funciona.

–Y, ¿han viajado a muchos países?

–No muchos, pero los que necesitamos para tener trabajo. Actuamos en Italia, Rumanía, Suiza, España y Portugal, de momento. Pero trabajo no falta.

–¿Estuvieron alguna vez en Vilagarcía?

–Supongo que no, ¿dónde está? ¿A dónde pertenece?

–A Pontevedra, en Galicia.

–Ah vale, para aprender la geografía... No, creo que nunca he actuado. Pero en Galicia actuamos en las ciudades más importantes. Vigo, A Coruña, Santiago muchas veces; Pontevedra…

–¿Cómo fue su público gallego?

–Me gusta, y principalmente me gusta Galicia también como región. Veo a la gente que está más a la moda, más fashion…

–¿Sí?¿Más a la moda que el resto de España?

–Eso, sí. La veo más adelante. En cambio la de Castilla y León la veo más antigua. Me gusta también el marisco. Pulpo, mejillones, navajas… Y me encanta también la mujer de Galicia. Yo soy un Freddie Mercury heterosexual. He tenido un amor muy importante en Galicia. Pero fue un rato, seis meses.

Fue una mujer fabulosa, maravillosa, con la que quería casarme; pero era más pequeña que yo y al final cerró la relación porque quería otras experiencias. Pero tengo un recuerdo muy importante. Al final vivimos de recuerdos. Freddie Mercury fue uno de los fenómenos más importantes, mundial. La gente me dice: “Piero, ¿te acuerdas de mí?”. Lo natural es que tú tienes que acordarte de mí porque soy un fenómeno, un "circense".

Parece Freddie Mercury, pero es Venery en concierto. / FdV

–Entonces, espera que el público de Vilagarcía les recuerde para toda la vida.

–Yo supongo que está ya caliente. El público de Galicia conoce nuestro trabajo, que lo hago con corazón, pasión, devoción… Con religión, cuidado, ¿eh? Que para mí Freddie Mercury es un dios. Para mí un concierto es una celebración, no un concierto y ya está. Es como cuando está el sacerdote en la iglesia… ¿Cómo se dice?

–¿Como una misa?

–Eso, ¿se dice “messa” también? Como una misa. Yo soy como un sacerdote que va a profesar la palabra, la música; el pensamiento de Freddie Mercury. Y tengo delante a toda la gente fiel, los “fedeli”. La gente que cree en mí.

Yo no voy solo a cantar, voy a regalar la sensación de ver a Queen en directo con toda la postura. Voy a cambiar quince veces de vestuario, voy a cantar 25 temas, naturalmente los mejores…

–¿Va a cantar las canciones más famosas de Queen?

–Claro, porque tú tienes que esperar que la gente, cuando escuche el primer sonido, se quede “¡Ya, ya lo sé!”. Si yo quiero regalar una canción que me gusta pero la gente no se la sabe, se van a aburrir. No puede pasarte que se queden “¿Es esto Queen? No me suena”.

–¿Cuál es su canción favorita de Queen?

–“Somebody to Love”. Porque todos los días voy a buscar el amor. El tema habla de esto: un Freddie Mercury que tenía un buen trabajo, no obstante volvía a casa solo; con dinero, pero sin nadie que le esperase. Entonces él gritaba “oh señor, oh ‘lord’, ayúdame: búscame alguien para amar”.

–¿Cómo se conocieron ustedes, los miembros del grupo?

–Con tiempo, como todo.

–¿Y conocen en persona a otras bandas de tributo a Queen?

–Sí, no tenemos una extraordaria amistad. Es una lucha. Tiene que triunfar solo uno, como en la película “Highlander” de 1986, donde Queen puso la banda sonora.

–¿Cuando usted conoció a Queen, ¿qué fue lo que más le fascinó?

–La voz. Antes la voz,después la imagen, porque yo lo conocí en el 92. Tenía doce años, y ahora tengo 44. Soy cantante desde que era chico pero mi pasión cogió más fuerza cuando conocí la voz de Mercury, con la primera canción “Radio Ga Ga”.

–¿Esa fue la primera canción que escuchó de Queen?

–Ya. “Radio Ga Ga”. Entonces empecé a comprar todo: la discografía, la camiseta de Queen… Y desde 1992, hasta 2002, diez años de fan; y a partir de 2003 hasta hoy vivo como Freddie Mercury.

–Dicen que usted es el mejor intérprete de Freddie Mercury del mundo, ¿qué opina de esto?

–Que puede ser verdad. No soy el mejor cantante de Freddie Mercury, pero como postura, como me pongo en el escenario… Ninguno puede llegar a las sensaciones que yo le voy a regalar a la gente, que me dice “impresionante, clonado”.

Suscríbete para seguir leyendo