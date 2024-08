“La gente sabe que la Renovation Experience juega con la excelencia y es brutal”

La Renovation Experience marcha a toda máquina y mañana llevará al Dj Ricky Galende a Vilagarcía. El equipo de música electrónica ofrece uno de los mejores espectáculos del panorama actual, y está citado a las 22.30 horas para hacer disfrutar a chavales y mayores.

–¿Había estado antes en Vilagarcía o en Galicia?

–No, es la primera vez y vamos con unas ganas y una ilusión tremendas. Porque venimos de reventar todas las plazas donde estamos llegando, toda la zona norte de España y la zona centro. La verdad que vamos con unas ganas brutales.

–Están con la Renovation Experience, ¿podría explicar un poco en qué consiste?

–Sí, es un gran espectáculo en el que nuestra gran proposición es que todo el mundo se divierta y se lo pase de locos. ¿Cómo lo conseguimos? Pues con una puesta en escena brutal. Es un espectáculo que gira en torno a la figura de un Dj pero que está arropado siempre por una parte técnica brutal. ¿Qué quiere decir esto? Pues un sonido espectacular, una iluminación de locos, efectos como láser, confeti, megatrón, fuego… Entonces, claro, la gente se vuelve loquísima porque es algo totalmente diferente a lo que están acostumbrados con una orquesta o un grupo.

–Entonces, usted es más de festivales al aire libre, como el de Vilagarcía, que de salas o discotecas.

–Eso es, exactamente.

–El show va a durar cuatro horas. Es un montón, ¿no?

–Sí, lo que pasa que empieza otro Dj, Héctor Herrero.Al principio empieza un poco a aclimatar la situación y demás. Pasa una horita y ya salgo yo.

–¿Es como un telonero?

–No nos gusta esa palabra desde el equipo. Es siempre como que se desvirtúa un poco al decir telonero, pero bueno, es como parte del show. Empieza aclimatando el sistema.

–Entonces, ¿es independiente o forma parte de su equipo?

–Eso es, forma parte de nuestro equipo.

–¿Cómo han preparado la sesión para Vilagarcía? ¿Los espectáculos son específicos para cada público?

–Dependemos del público. Vamos a tirar muchos guiños de la tierra gallega. Habrá varias sorpresas tanto musicales como de puesta en escena para que la gente lo tome como suyo y pueda ver que es algo que se hace especial, que no es un copia y pega de todos los sitios donde estamos.

–¿Qué clase de música van a poner?

–Gran parte del repertorio es música electrónica, pero es un espectáculo donde también suena reggaetón y pop.

–¿Han incluido algún artista gallego en la sesión?

–Queremos darle un toque de Galicia. Vamos a tener unas actuaciones espectaculares, pero va a ser una sorpresa para el día.

–¿Qué expectativas tiene en cuanto a gente y a la actitud del público?

–Pues muy buenas, porque en redes sociales la gente nos ha puesto que estaban súper ilusionados de que contasen con algo para la gente joven. Nos han trasladado la ilusión que les hace disfrutar en su tierra de un espectáculo así.

–¿Cree que el tecno es un género que gusta a la generación Z en general o es para un público muy específico?

–¿Es que sabes qué pasa? Claro, hace años el tecno era un nicho de mercado. Hoy en día, quieras que no, tú enciendes la radio y el 99% lleva una base electrónica. Entonces, esto es un espectáculo que te va a mover a la gente joven, pero te va a mover también a los padres que van a llevar a esos chavales, te van a mover a la gente mayor… Al ser una música electrónica muy melódica, nosotros lo que intentamos buscar es que sea un festival para todos los públicios y no excluir a nadie. Otra cosa es, si te gusta la base electrónica, pues claro; te va a encantar. Entonces,es dificil sectorizar y decir a qué público exactamente… Porque tenemos de todas las edades: hemos visto a abuelos saltando y cantando, pasándoselo genial; hemos visto chavalines, hemos visto a los padres... La verdad que eso es lo bonito de la música, que no tiene edad.

–¿Van a incluir canciones propias?

–Sí, tenemos una que ya ha superado el millón de reproducciones en Spotify que es la de “La Sandía remix”. La está partiendo por todo. Aparte, tenemos otras muchas producciones también.

–¿Creen que es su mejor momento?

–Sí, sí, sí. Sin duda, cien por cien. Crear cualquier producto es costoso, ya no solo a nivel económico, sino también a nivel de esfuerzo y tiempo. Todo necesita su proceso de maduración. Creo que nuestro espectáculo está en su mejor momento para poder verlo. Porque también es el momento en el que más maduros estamos, que más conocimiento tenemos en el sector. Y también, la gente nos va conociendo y va viendo que es algo que juega con la excelencia. Saben que si va a ver una Renovation es algo brutal.

–¿Usted cuánto tiempo lleva como Dj?

–Pues toda la vida. Yo me crie en una familia que se dedicaba a todo el tema de la tecnología,el sonido... Desde bien pequeñito le echaba una mano a mi padre con los cables. Mi hermano y yo tenemos la coña de que nos hemos criado entre altavoces.

–¿Y sus inicios plenamente musicales cómo fueron?

–De pequeño siempre hacía la broma con mi abuela de que yo quería estar subido a un escenario. Entonces, como no sabía lo que quería ser, pues yo le decía que quería ser “musicante”. Y ella decía “pero Ricky, ¿qué es eso?”, “pues abuela, músico y cantante”. Claro, yo no tenía ni idea pero ya sabía que quería hacer que la gente se lo pasase bien. Estuve en el conservatorio tocando el piano y al final pues unas cosas y otras te llevan por otros derroteros en la vida. Y al final hemos creado este espectáculo que está yendo tan tan bien que estamos súper contentos.

–¿Qué diría que se necesita para trabajar de Dj?

–Partimos de que todo el que se quiera dedicar a esto tiene que tener unas habilidades musicales y tecnológicas.Pero más allá, y creo que es algo que se olvida muchas veces, está el tema social. De nada vale que tú seas un dj brutal si solo quieres poner la música que a ti te gusta… Un buen artista es un buen psicólogo e intenta que la gente disfrute y que ese tiempo que pasa contigo y con tu equipo sea maraviloso y de calidad.

–¿A dónde le ha llevado ser Dj? ¿Cree que ha alcanzado su objetivo?

–Pues más que ser DJ, yo creo que lo que más me gusta es el proceso de creación. De este espectáculo, por ejemplo. No me pongo techo porque lo más bonito es ir mejorando cada día e ir logrando pequeños hitos a cada paso. Invito a toda la gente a que se acerque a Vilagarcía porque va a ser un espectáculo súper divertido.