Las embarcaciones tradicionales son uno de los muchos atractivos que guarda el mar de Arousa, una riqueza que no pasa desapercibida para muchos visitantes que no dudan en sumarse a participar en eventos de navegación tradicional o simplemente en complementar esa riqueza. La Escola de Navegación Tradicional de A Illa, integrada en la asociación Dorna, recibe estos días la visita de un batel del País Vasco. Se trata de una réplica de las que surcaban aquellas costas que incluye ciertas modificaciones para adaptarla a la navegación a vela, ya que los bateles están más orientados para su uso a remo. Una de sus peculiaridades es que su empanetado, no es desmontable y es un espacio estanco, aprovechándose para cuestiones de flotabilidad de la embarcación. También sus dimensiones son algo superiores a las de un batel tradicional.

A Illa, lugar de parada obligada

El autor de esas modificaciones fue el propietario, Josu Laska, más conocido por “Trontxo”, un ebanista jubilado que, además de gozar construyendo o recuperando embarcaciones tradicionales es un enamorado de la navegación en lugares como la costa gallega. Jubilado en Ondarroa, Trontxo se ha desplazado hasta Galicia hace tan solo unas semanas para que la “Ontzi Espirituala”, nombre del batel, pudiese disfrutar primero del mar de A Guarda, donde navegó con varios integrantes de la Organización de Palangreros Guardeses (Orpagu) y después hacer parada en Arcade para participar en el Encontro de Embarcacións organizado por el Concello de Soutomaior la pasada semana. En ese encuentro coincidió con un buen número de integrantes de la Escola de Navegación Tradicional, a los que informó de su deseo de navegar por estas aguas. La invitación fue inmediata y la presencia de Trontxo en A Illa tardó tan solo tres días en ser efectiva.

Acompañado de varios integrantes de la ENT, el batel besó el mar de Arousa en el muelle de O Cabodeiro durante la tarde de ayer e inició una navegación que le acabó llevando por diferentes puntos de la ría de Arousa. Esa navegación se volverá a repetir en los próximos días, siempre escoltada por la xeiteira “Nueva Marina”, por varias dornas y una buceta. Esta navegación se suma a las millas que ha recorrido la “Ontzi Espirituala” por las costas del País Vasco, Galicia y Cataluña desde que se construyó.

Botadura de la "Ontzi Espirituala" en el muelle de O Cabodeiro. / Noé Parga

Sin necesidad de organizar eventos, la Escola de Navegación Tradicional de A Illa está consiguiendo que barcos tradicionales de otras latitudes se acerquen hasta el pequeño municipio. Este es un ejemplo, pero también lo es la visita del “Shtandart” un barco de origen ruso aunque con bandera las Islas Cook, cuya presencia acabó provocando un conflicto burocrático, lo que obligó a su marcha de la ría de Arousa el pasado mes de julio.

Suscríbete para seguir leyendo