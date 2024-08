Los parquistas de Carril saben quién tiene la almeja

Los enfrentamientos fratricidas que se viven desde hace años en la cofradía de pescadores de Carril hicieron que el pósito rompiera el pacto establecido en su día y, con apoyo del Concello de Vilagarcía, organizara por su cuenta y riesgo la fiesta de exaltación de la almeja de Carril.

Este inesperado movimiento dejó descolocada a la Organización de Productores Pesqueros Parquistas de Carril (OPP-89), que fue en su momento la impulsora de esta celebración y se encarga de la promoción nacional e internacional del producto.

Un momento del XVII Capítulo da Orde da Ameixa de Carril. / Noé Parga

La ruptura hizo que los parquistas, capitaneados por su presidente y expatrón mayor, José Luis Villanueva Vicente, llevaran a cabo ayer un acto diferenciado, como fue el Capítulo de la Orde da Ameixa do Carril, que habitualmente se celebraba de forma conjunta con la degustación.

Esta decimoséptima edición del Capítulo reunió en el Pazo A Golpelleira (Vilagarcía) a más de trescientos representantes de cofradías enogastronómicas de toda España y Portugal.

El poder de la agrupación

Y fue en esta cita, que incluía el nombramiento de nuevos cofrades, un taller de cocina a base de almeja y un almuerzo de confraternidad, donde quedó claro el enfado de los parquistas, quienes, a la postre, representan más del 90% de la facturación de la lonja carrilexa y son el eje vertebrador de una cofradía que, sin ellos, parece abocada al desastre.

La traición nunca está suscrita por ningún enemigo, pues de ellos te puedes esperar cualquier cosa; solo te pueden engañar aquellos en los que confías, por eso nunca te esperas que alguien de tu equipo pueda hacer algo así José Luis Villanueva Vicente — Presidente de la OPP-89 Parquistas de Caarril

“Basta recordar que si la lonja facturó en mi último año como patrón 10,4 millones de euros, resulta que 10 millones fueron generados por los parquistas y solo 400.000 euros correspondieron a los mariscadores”, espetó ayer José Luis Villanueva.

Los Mozos de Arousa –junto a la delegada territorial de Mar en Vigo, Elena Suárez– recibieron la Ameixa de Ouro. | // NOÉ PARGA

Un claro aviso a navegantes que el presidente de la OPP-89 quiso hacer acompañar de un llamamiento a la “unidad”, apostando por “tratar de reconducir la situación” para que el año que viene todos podamos volver a promocionar juntos la afama almeja de Carril.

¿Dos fiestas en 2025?

Pero que nadie se llame a engaño, porque si la cofradía no se aviene a razones, los parquistas actuarán, ya que no están dispuestos a ceder “y no vamos a tolerar que otros se apropien de una fiesta que nosotros hemos hecho realidad”.

¿Habrá dos degustaciones de almeja de Carril el año que viene ? Pues puede ser, aunque Villanueva prefiere seguir apostando por mantener el formato que tan buenos resultados dio desde el nacimiento de esta celebración.

Va a depender mucho de la postura que adopten la cofradía y el nuevo patrón mayor, el parquista Javier Quintáns Berride, que no hace mucho ocupó el puesto de Villanueva con el apoyo de éste, pero que “le salió rana”, de ahí que acabara dando la espalda y “traicionando” al presidente de la OPP-89.

Traicionado

“La traición nunca está suscrita por ningún enemigo, pues de ellos te puedes esperar cualquier cosa; solo te pueden engañar aquellos en los que confías, por eso nunca te esperas que alguien de tu equipo pueda hacer algo así”, proclamaba ayer Villanueva al referirse al patrón mayor y a lo sucedido este verano con la Festa da Ameixa do Carril.

Un conflicto estrechamente relacionado con los problemas vividos el año pasado, “cuando unos pocos que no quieren que funcione la Orde da Ameixa decidieron boicotear nuestros actos atacando así a la fiesta degustación que siempre llevamos a cabo en el puerto".

Un acontecimiento que "no es solo una fiesta de Carril, sino una promoción de los parquistas nacida de esta agrupación para dar a conocer el producto, a Carril, al Ayuntamiento de Vilagarcía y a toda la ría”.

“Se le subió el cargo a la cabeza”

Cree José Luis Villanueva que al patrón mayor “se le subió el cargo a la cabeza”. Y así explica que “tras aterrizar en el puesto gracias a nosotros y sin ganar unas elecciones decidiera dejar de lado a esta Orde da Ameixa, en lugar de buscar el diálogo y el consenso por el que nosotros abogamos”.

Así, con la escopeta cargada, Villanueva se muestra dispuesto a respetar hasta el final (2028) el convenio existente entre Parquistas y Cofradía, lamentado que el patrón mayor no quiera lo mismo.

Los conselleiros, el delegado territorial de la Xunta y otras autoridades y asistentes, durante el aperitivo servido en los jardines de A Golpelleira. | // NOÉ PARGA

Llegados a este extremo, y para defender “esa herramienta promocional nuestra que es la fiesta de la almeja”, Villanueva deja claro que “esta es la fiesta de los parquistas, y debemos recuperarla”.

Lo plantea advirtiendo de que la Orde da Ameixa “va a seguir funcionando por mucho tiempo, pese a quien pese”.

Advertencia

Y esto es tanto como decir: “No vamos a sucumbir; la almeja es nuestro potencial y no es algo que dependa de los políticos ni de nadie, por eso haremos lo que tengamos que hacer para mantener nuestra fiesta y nuestra promoción”.

Y si la cofradía quiere seguir acompañando a los parquistas en esta hoja de ruta, “mejor para todos”, porque, de lo contrario, “si prefiere seguir por este mal camino, las consecuencias pueden ser tremendas”, advierte el presidente de los parquistas.

En definitiva, que “los mariscadores tienen que entender que la cofradía de Carril es de los parquistas, que representan el 90% de la parte social y económica”.

De ahí que el pósito tenga mucho que perder y que vaya a resultar decisivo cuanto suceda en el muelle vilagarciano de O Ramal, donde la OPP-89 ha levantado dos naves para utilizarlas como centro de clasificación, venta y promoción de bivalvos.

Diciembre

En relación con esto, Villanueva indicó ayer que “hay unos plazos marcados en cuanto a ejecución de las obras, dotación de maquinaria y demás, pero puedo decir que en diciembre debemos tener montada las dos primeras líneas de clasificación de bivalvos".

A partir de ahí "ya podremos funcionar plenamente en O Ramal y despachar nuestro producto desde allí en lugar de hacerlo desde la lonja”.

Degusta las mejores imágenes de la Festa da Ameixa de Carril / Noé Parga

De todos modos, aunque así sea “no vamos a desmarcarnos de la cofradía, la única de toda Galicia con estas características, es decir, dominada por los parquistas, y donde, no me cansaré de repetirlo, deben reflexionar y valorar lo mucho que representa nuestra organización”.

Las cifras

José Luis Villanueva terminaba recordando que “cuando entramos mi equipo y yo la cofradía contaba con solo 50.000 euros en fondos y facturaba en lonja alrededor de 3 millones de euros; al año siguiente ya se facturaron 7 millones y se alcanzaron los 10,4 millones en el último ejercicio”.

Y eso no es todo, sino que “cuando me fui quedó en la cofradía un millón de euros para que siguiera funcionando, y en esas buenas condiciones tenía que haber seguido adelante, en lugar de buscar la ruptura entre cofradías y parquistas a causa de la política y los malos gestores”.

Así transcurrió la XXVIII Festa da Ameixa de Carril, en Vilagarcía. / Iñaki Abella

Dejando a un lado la crisis que se vive en la cofradía, hay que decir que el XVII Capítulo da Orde da Ameixa de Carril estuvo presidido por el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez.ç

En el mismo se nombró Dona da Orde da Ameixa a la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue.

No vamos a sucumbir; la almeja es nuestro potencial y no es algo que dependa de los políticos ni de nadie, por eso haremos lo que tengamos que hacer para mantener nuestra fiesta y nuestra promoción José Luis Villanueva Vicente — Presidente de la OPP-89 Parquistas de Carril

La misma distinción que recayó en Milagros Señoráns García, en representación de la Confraría dos Viños de Rías Baixas, y que se hizo acompañar del reconocimiento de Juan Andrés Pérez Pérez, capitán marítimo de Vilagarcía, como Cabaleiro da Orde da Ameixa.

No fueron los únicos protagonistas en el acto central de la entidad que capitanea José Luis Villanueva Vicente.

Mozos de Arousa

También hay que mencionar a Carlos Romero Viturro, distinguido como Parquista Xoven, y a Santiago Fernández Vilas, Parquista de Honra.

Para completarse la relación de homenajeados con los integrantes de Mozos de Arousa, que se llevaron la Ameixa de Ouro, y los representantes del Pazo da Golpelleira, Ameixa de Prata.

Así se promociona la Ameixa de Carril en el salón Saborea Andalucía, en Sevilla. / Saborea Andalucía

Antes del almuerzo de confraternidad, unos y otros pudieron disfrutar de un aperitivo en sus jardines, saboreando los platos que elaboraba en directo el cocinero Miguel Mosteiro, lógicamente con la almeja babosa y la japónica como ingredientes principales.

Cofradías participantes

Fueron testigos de ello los alrededor de trescientos representantes de una veintena de cofradías enogastronómicas españolas y portuguesas, como la del Bonito del Norte de Colindres, la del Desarme de Oviedo o la del Caldo Galego de Mourente.

La Cofradía Anaka Irún, la de la Anchoa de Cantabria y la del Espárrago de Navarra también quisieron estar presentes en esta cita con la afamada almeja de Carril.

Al igual que la Cofradía Gastronómica y de Vinos Corazón del Salnés, la de Vino de Ribera del Duero y la Confraría dos Viños Rías Baixas, que el sábado había desplegado su propio capítulo en el centro de la ciudad.

También la afamada Cofradía do Centolo Larpeiro do Grove quiso estar presente en este acto, al igual que la Confraría do Vinho Albarinho (Portugal) y la Cofradía del Vino y las Viandas de Castilla León.

Se completaba la relación con la Cofradía de La Rioja, el Capítulo Serenísimo do Albariño de Cambados, Confraría do Viño Condado do Tea e Espumosos y las cofradías Vinos de Canarias y Vinos de Alicante.

Además de saborear la almeja de Carril en diferentes preparaciones, como en empanada y a la marinera, los asistentes pudieron familiarizarse con el trabajo de los parquistas de Carril.

“No es solo ir a los parques de cultivo, recoger almeja y venderla, sino que el trabajo de los integrantes de la OPP-89 requiere de un enorme y complejo trabajo durante todo el año, ya que hay que efectuar siembras, mantener limpio el lecho marino, luchar contra los depredadores de bivalvos” y acometer otras muchas acciones que requieren de tiempo y esfuerzo, como bien se aclaró a lo presentes en A Golpelleira.