Escalar la Torre de San Sadurniño, la moda de dañar el patrimonio por lograr la mejor foto

No es algo nuevo, pero no deja de ser un ejercicio de falta de civismo lo que sufre la Torre de San Sadurniño, en Cambados, prácticamente todos los días de verano tan solo por conseguir la mejor foto o gozar de las mejores vistas. El monumento soporta como muchos de sus visitantes se suben a mayor o menor altura, una circunstancia que viene denunciando desde hace muchos años el colectivo Apatrigal, asociación para la defensa del Patrimonio Cultural Galego, entidad de la que es vicepresidente el técnico de patrimonio del Concello de Cambados Javier Montero.

Montero reconoce que la Torre de San Sadurniño “reúne todos los requisitos para sufrir este tipo de agresiones al patrimonio. Se trata de un monumento que se encuentra apartado y solitario, rodeada de un paisaje espectacular y su propia forma, en escalones parece que convida a subir a ella. Para Montero, ya no es tanto por el desgaste que puedan causar los visitantes sino porque hacerlo es muy peligroso, ya que una caída desde la torre puede ser brutal, y porque evidencia una “importante falta de educación y de civismo, así como de dar escaso valor a una ruina histórica que es patrimonio de todos nosotros y que no se está tratando con respeto”. Desgraciadamente, Montero reconoce que lo que ocurre en la Torre de San Sadruniño no es exclusivo de este monumento, como muestran las constantes denuncias que viene realizando Apatrigal sobre la presión que soportan monumentos como castros o petróglifos en muchos puntos de Galicia.

Estas agresiones al patrimonio son más habituales a causa de las redes sociales, donde impera el postureo y conseguir el mayor número de likes a una fotografía, algo que se consigue “arriesgando la vida, porque la caída desde la torre puede ser brutal, y despreciando la riqueza patrimonial que poseemos y que tenemos el deber de proteger”. Soluciones para este tipo de situaciones e salgo que Montero ve muy complicado. “A corto plazo, se podría instalar unos carteles de prohibido, pero todos deberíamos ser conscientes de que a un monumento de estas características no se puede subir uno, y vallarlo para evitar el acceso no tendría mucho sentido, porque lo que queremos es que el patrimonio esté vivo”, explica. Además, la palabra prohibido “puede convertirse en un polo de atracción para aquellos enganchados a la adrenalina, un fenómeno relativamente frecuente que se está poniendo de moda en las redes sociales”.

Alicia Padín, gestora cultural vilanovesa, coincide con su compañero Montero en el análisis sobre la problemática que soporta San Sadurniño desde hace muchos años. La historiadora del arte lamenta profundamente “que la gente siga sin tener conciencia de lo que supone cuidar el patrimonio; no es una escalera, no es un mirador, no es un fondo para un post de Instagram, es un monumento que hay que respetar, sobre todo, porque en el caso de San Sadurniño existe un deterioro por causas que no podemos controlar y no podemos seguir dañándola más”.

Tanto Montero como Padín abogan por seguir trabajando para concienciar a las personas de la importancia del patrimonio, de que agredir un monumento como la Torre de San Sadurniño es “agredir algo que es de todos y que debemos proteger como parte de nuestro patrimonio, de aquello que somos”.

La “cafrada” de subir hasta la cima en pleno atardecer

Ocurrió en julio del año pasado y se convirtió en viral en redes sociales. Una pareja decidió que tenía que hacerse una fotografía en lo alto d ela torre aprovechando el atardecer y se lanzó a escalarla para conseguirlo. El vídeo se extendió por las redes sociales como la pólvora y llevó a colectivos como Apatrigal a denunciar este tipo de situaciones y a mostrar la falta de concienciación que muchos visitantes tienen sobre el patrimonio, algo que les lleva a poner en riesgo su vida y a poder causar serios destrozos en unas ruinas como las de San Sadurniño.

El Concello baraja poner carteles de prohibido

Los constantes problemas que se están registrando con los visitantes en la Torre de San Sadurniño han llevado a la Concellería de Cultura a estudiar la posibilidad de instalar carteles en los que se especifique la prohibición de subirse al monumento. Valorar esa deicisón se debe a que lo que está ocurriendo en el monumento cambadés “ya no es solo puntual, es prácticamente una moda que se incrementa con la afluencia de personas a esa zona, con la mayor parte de ellas dispuestas a subirse al monumento para conseguir la instantánea más atractiva con la que presumir en las redes sociales”.

Seguridad privada para evitar que se escalen las de Oeste en Catoira La Torre de San Sadurniño no es el único monumento que sufre este tipo de agresiones de forma habitual. Unas estructuras muy similares, como las Torres do Oeste, en el municipio de Catoira, también han visto como muchos visitantes aprovechaban su particular forma para intentar escalarlas poniendo en riesgo su vida y el patrimonio del municipio vikingo. Estas situaciones se vivían con mayor intensidad durante la celebración del tradicional Desembarco Vikingo que tiene lugar a principios de agosto. Ante el riesgo de que acabase sucediendo algún problema grave, el Concello decidió en la edición de 2023, contratar seguridad privada para evitar que la gente pueda subirse a las estructuras, algo que aplaudió en su día Apatrigal por lo que supone de evitar agresiones al patrimonio en este evento multitudinario. El colectivo llevaba años reclamando medidas de protección para esta estructura milenaria durante la celebración del evento ya que sufría todo tipo de agresiones por parte de una parte de los miles de visitantes que se acercaban a disfrutar de la fiesta. Sin embargo, la Romaría Vikinga de este año también mostró la otra cara de la moneda, la del desprecio al patrimonio. No en vano, el petroglifo que se encuentra en las inmediaciones de las torres no solo fue pisoteado durante la celebración del evento, sino que también sufrió una agresiva pintada, algo que denunció Apatrigal tras la celebración del evento. El colectivo espera que se pongan medidas para evitar que esto pueda volver a suceder y proteger un patrimonio de valor incalculable.

