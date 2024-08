Los vecinos se arman con escoba y recogedor

Algunos grovenses se quejan de la suciedad generalizada en las calles de la villa meca y expresan preocupación por la imagen que puede dar esto a un pueblo tan turístico. En San Vicente ya hubo polémica por el estado de los bordes de la calzada, que tenían hierbas y matojos. Ahora, vecinos del centro de la localidad señalan el desagrado que les producen las innumerables colillas tiradas al suelo y los excrementos de los perros, que en muchas ocasiones no se recogen ni se limpian. En la zona entre la Platería y Luís Seoane, los hosteleros y los residentes son los que más limpian la calle.

Los vecinos de ciertos barrios de O Grove se quejan por la suciedad de las calles en la temporada estival. Joaquín González (62 años) sentencia que la limpieza es “un desastre”. “Yo soy fumador, pero me guardo la colilla hasta que encuentro una papelera. La gente lo tira todo al suelo”, critica.

Él limpia la esquina donde se encuentra su casa regularmente, ya que tiene un garaje a pie de calle y puede echar agua con una manguera. Afirma que el principal problema de suciedad en la villa meca, después de las colillas, son los excrementos de los animales.

“Cuando sacan a pasear a los perros, no llevan una botella de agua para echarle cuando mean. Y si el perro caga, miran así para atrás y si no hay nadie lo dejan todo ahí. Cuando les llamas la atención, aún tienen más que decir”, relata González.

Zona turística

Él vive en una zona muy transitada: a un lado tiene un hotel y una discoteca, muy cerca del paseo marítimo; y al otro está la zona de la Platería, donde hay tabernas y restaurantes.

En esta calle, Luís Seoane, diariamente se puede ver a los vecinos barriendo y baldeando la acera junto a las puertas de sus casas. González se queja de que tanto visitantes como grovenses ensucian mucho y cree que el Concello debería invertir más en limpieza, al ser un sitio tan turístico.

“También está el tema de los contenedores, que huelen fatal”, dice. Justo delante de su casa hay unos contenedores de basura que, como él cuenta, están sucios y rotos y a veces “no puede ni abrir la ventana” de su casa.

Los barrenderos municipales en la “Catorce”. | // M. ABAL

Opina que el servicio de limpieza ha empeorado, ya que hace unos años los cubos se limpiaban más, y ahora, aunque pasen los barrenderos municipales cada día, no es suficiente para un pueblo caluroso con tanta afluencia de gente.

No obstante, desde la taberna Okra, situada en una esquina de la calle de la Platería, indican que están conformes con la limpieza de O Grove en general. El personal se encarga de barrer y baldear su espacio y, a veces; hasta el del establecimiento de enfrente, y notan que en este lugar no hay demasiada suciedad.

Esta calle aparece limpia por las mañanas por el esfuerzo de los locales hosteleros, que echan agua en sus terrazas. El resto del día está abarrotada por el turismo y, al llegar la noche, esto se nota.

Desde el restaurante Otoro, unos metros más abajo en la calle del Cruceiro, coinciden en que ellos mismos y el resto de locales mantienen limpia la calle. Declaran que sí que se ven muchas colillas por el suelo, pero ellos barren su terraza.

Aún así, admiten que el resto del pueblo podía estar mejor, ya que los coches, como es inevitable, ensucian mucho y hay hierbas y restos de cigarrillos por algunas calles. Sobre todo en los sitios donde hay locales de copas, las aceras están más sucias. Señalan, por ejemplo, la calle Luís Seoane.

Ayer por la mañana, se pudo ver a un camión de la concellería de limpieza municipal cerca de la estación de autobuses. Se trata de un vehículo con cisterna y manguera.

Calles más limpias

En la Avenida de Beiramar, las aceras donde se encuentran los asadores y restaurantes están casi impecables. No obstante, junto a algunos locales de O Corgo, por donde pasea y come un flujo constante de personas, se nota más el paso de tanta gente.

En otras zonas de O Grove, el principal rastro de suciedad que se ve son los excrementos de los perros, como ya señalaba Joaquín González, y al no existir un servicio que limpie en profundidad las aceras, suelen quedarse ahí los restos durante días. Además, junto a la parada de taxis suele haber residuos, restos o incluso vasos, en ocasiones.

El mayor problema, según señalan los grovenses, son las propias personas que ensucian la villa.

Suscríbete para seguir leyendo