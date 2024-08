San Roque convierte el agua en vino

Disponer de doce días de fiesta plagados de actividades da para mucho. Incluso para ver cómo del agua se pasa al vino en un abrir y cerrar de ojos. Que se lo pregunten a los vilagarcianos, que el sábado recibían a miles de personas en la popular Festa da Auga, y que ayer asistían al XVIII Capítulo da Confraría dos Viños das Rías Baixas. Si se quiere rizar el rizo incluso puede decirse que la ciudad se tomó un buen café, ya que anoche actuaba el archiconocido grupo Café Quijano, y que completa el macropuente festivo saboreando su producto estrella, la almeja de Carril, que hoy tiene una cita promocional destacada en el Pazo A Golpelleira, aunque no esté en el programa de San Roque.

Aún con la resaca de la Fiesta del Agua, y después de tres frenéticos días de playa a más de 30 grados, restaurantes y hoteles llenos, catamaranes a tope y atascos, la comarca de O Salnés y el territorio Ullán amanecieron ayer con unos cielos grises que no impidieron que quedara patente de nuevo que este territorio es uno de los grandes destinos turísticos de Galicia.

De ahí que volvieran a repetirse las llamativas imágenes de una comarca abarrotada e inmersa en infinidad de fiestas y/o verbenas que hoy completa un más que exitoso macropuente.

La popular “calle de vinos” conocida como A Baldosa, en el centro de Vilagarcía, a la hora del vermú, ayer. | // NOÉ PARGA

Con un nombre propio: Vilagarcía, que tras reunir el sábado a decenas de miles de personas con la citada Festa da Auga, ayer escribía un nuevo capítulo de las fiestas en honor a San Roque, en este caso cambiando el agua por vino.

España y Portugal

Y todo gracias a la celebración del XVIII Capítulo da Confraría dos Viños de Rías Baixas, que reunió a decenas de cofradías enogastronómicas de España y Portugal.

Acompañados de los gaiteros, sus representantes desfilaron por la ciudad con sus característicos trajes y estandartes, animando así un ya vistoso ambiente festivo que iba a más en Vilagarcía y toda la comarca a medida que avanzaba la jornada y volvía a apretar el sol.

San Roque da rienda suelta a la felicidad en su Festa da Auga / Noé Parga

Bodegas Vionta

Sucedió antes de asistir a un almuerzo de confraternidad en Bodegas Vionta, sita en Meaño y cuyo vino se proclamó vencedor del concurso de la Denominación de Origen Rías Baixas desplegado hace solo dos semanas en la Festa do Albariño de Cambados.

Durante los actos de ayer en Vilagarcía se procedió a distinguir como cofrades honoríficas a Dolores Barcia, Francisca Peón y María Luisa Sanmartín, al igual que se nombró cofrades de número a María Enríquez Martínez, Víctor Cortizo Fontán, María Parisina González y José Jorge Fernández García.

Un momento del desfile de cofrades. / Noé Parga

A su vez, Antonio Seijas Orol fue proclamado Cofrade de Honra, recibiendo María Ilda Puga, José Manuel Domínguez y el conjunto Sisto, la distinción de cofrades de mérito.

Nombramiento del que fueron testigos representantes de cofradías enogastronómicas como las de Vinos de Alicante y Vinos de Canarias, la Real Confraría do Vinho Albarinho (Portugal), Anchoa de Cantabria, Caldo Galego de Mourente, Viño Tinto Rías Baixas, Viño do Condado do Tea e Espumosos, Cofradía Gastronómica e Viño Corazón do Salnés y el Serenísimo Capítulo del Vino Albariño de Cambados.

Sin olvidar a la Orden de la Cigala, Cofradía Torto de Maíz de Asturias, Vinos y Viandas de Castilla y León, Nécora de Noja, Anaka (Irún), Cofradía del Pulpo de Galicia y la Cofradía do Centolo Larpeiro de O Grove, con su máximo exponente, Víctor Otero Prol, a la cabeza.

La Fundación Luso-Galaica también quiso estar representada en esta cita arropando a la Confraría dos Viños das Rías Baixas.

Al igual que hicieron Cofradía del Vino de La Rioja, Cofradía del Sabadiego (Noreña), la del Espárrago de Navarra, Desarme de Oviedo, Bonito del Norte (Colindres), Cocidos de Cantabria, Confraría Enogastronómica de Madeira (Portugal), la también portuguesa Vinho Verde Tinto de Tangil, La Ribera del Duero, Los Nabos de Morzín y la Cofradía del Cordero Segureño.

Orde da Ameixa do Carril

Dicho lo cual, hay que hacer hincapié en la presencia de la Orde da Ameixa do Carril, capitaneado por José Luis Villanueva Vicente y Ana Rivas, máximos exponentes de la Organización de Productores Parquistas de Carril (OPP-89).

La calle de Castelao, en e centro de Vilagarcía, ayer. | // NOÉ PARGA

Dicha entidad enogastronómica se merece esta diferenciación porque hoy toma el relevo de la promoción de Vilagarcía y sus productos organizando, en el Pazo A Golpelleira, su XVII Capítulo, en el participan una veintena de las cofradías antes citadas.

Para niños

Dicho esto, hay que destacar que la intensa actividad festiva vivida ayer en Vilagarcía también tuvo como protagonistas a los niños, porque acompañados de sus familias, disfrutaron como nunca de un espectáculo organizado en la calle de Castelao.

Una propuesta de lo más divertida que favoreció la interacción del público y en la que no faltaron las sorpresas.

Se completaba el programa del ajetreado día con la gira Nintendo Switch Tour 2024, que continúa esta tarde y mañana, presentada por el Concello de Vilagarcía como “un plan gratuito perfecto para gozar en compañía y apto para todos los públicos”.

Los grupos de gaitas forman parte de la animación permanente de Vilagarcía durante las fiestas de San Roque. | // NOÉ PARGA

Y ponía el broche de otro al sábado el esperado concierto de Café Quijano en A Xunqueira. Parque y escenario en el que hoy actúa la artista malagueña Anni B. Sweet, “una de las grandes revelaciones de los últimos años en el panorama musical español”.

Su espectáculo, junto a la banda Rufus T. Firefly, comienza a las 22.30 horas, al igual que hará mañana el tributo “Querida Montserrat, Querido Luciano”.

La zona comercial de la calle Alcalde Rey Daviña, ayer. | // NOÉ PARGA

Un homenaje a Montserrat Caballé y Luciano Pavarotti que promete grandes emociones y está protagonizado por Montserrat Martí Caballé, que canta así a su madre, y Simona Todaro Pavarotti, sobrina del mítico artista.

Estarán acompañadas el barítono Luis Santana y la soprano ligera María Dolores Crespo Abuín, con el maestre Víctor Carbajo al piano.

Festaclown

Por si todos estos frentes abiertos no fueran suficiente entretenimiento, San Roque 2024 incorpora mañana una nueva y esperada propuesta, como es el festival de la risa por todos conocido como Festaclown, que alcanza la novena edición y convierte la ciudad en una gran carpa circense en la que representar “sorprendentes, divertidos y coloridos espectáculos”.

Noé Parga

Se hará durante toda la semana en diferentes calles y plazas, donde ya se espera a la compañía colombiana Tchimizagagua –fundada en 1985 en Bogotá– y al grupo 7Bubles.

La primera ofrecerá desde las 19.30 horas, por primera vez en Galicia, el pasacalles “Sueños Encantados”, mientras que a partir de las 21.00 horas será el espectáculo de “animaclown” titulado “Meninas”, de 7 Bubles, el que se estrene en la comunidad recorriendo las calles vilagarcianas.

Son solo dos de las compañías nacionales e internacionales anunciadas, junto con el ilusionista Miguel de Lucas, que estrena “Magia y Humor”, Circ Colokolo (Marruecos), Zirko Txosko, Orain Bi o Ameba Teatre.

Varios grupos y espectáculos incorporan artistas con discapacidad, tratando así de favorecer la inclusión.

De ahí la colaboración de la Asociación Con Eles y el colectivo Igualarte. Unos y otros se disponen a crear “espacios de diálogo intercultural e intergeneracional en los que descubrir nuevas culturas y formas de vida, haciendo de la risa una herramienta para la empatía y la transformación social”.

Ese es el espíritu con el que nació el Festaclown, “una apuesta por la cultura de proximidad” que da cabida a pequeñas compañías y sirve de “escaparate para los mejores estrenos internacionales”, explican desde Culturactiva.

Donde aclaran que el festival divide su programación en diferentes bloques temáticos, como el “Superroquiños”, con funciones matinales para niños, la “Mostra de tarde”, para público familiar, y el “Certame”, en el que, como cada año, el público podrá votar por su espectáculo favorito.

