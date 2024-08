La plaza enseña lo mucho y bueno que es capaz de ofrecer (si quiere)

El mercado municipal de abastos de Vilagarcía de Arousa lució ayer su mejor imagen. Esa repleta de clientes y con prácticamente todos sus puestos de venta montados que ayuda a engrandecer el recinto, estratégicamente situado en el corazón de la ciudad.

Ayer, como sucede cada sábado y cada martes, sí estaban casi todos los vendedores, incluidos esos que, en contra de lo que establece el reglamento, se niegan a acudir a sus puestos a diario.

Comerciantes que muestran su enfado cada vez que se les recuerda esta obligación porque insisten en su “derecho a no trabajar”, alegando que no les compensa abrir los miércoles, jueves y viernes –los lunes no cuentan– porque no hay clientes.

Venta de pescado en la plaza de abastos, ayer. / Noé Parga

Ni siquiera lo hacen ahora, en pleno verano, cuando la ciudad y la comarca están hasta la bandera de visitantes.

Otros sí cumplen

Frente a ellos, que además piden insistentemente a los medios de comunicación que solo cuenten cosas positivas de la plaza y oculten las negativas, están los placeros que, cumpliendo la ordenanza, sí abren a diario, capeando el temporal como buenamente pueden los días más flojos, con la esperanza de seguir captando clientes y reflotar estas instalaciones.

Lo hacen desde el convencimiento de que ofrecer a los potenciales clientes mayor cantidad y variedad de productos hará que el número de compradores vaya en aumento también esos días que ahora tienen menor actividad.

La plaza de la verdura, ayer. / Noé Parga

A la espera de ver qué hace el gobierno local, que dijo estar dispuesto a hacer cumplir la normativa que obliga a abrir todos los días, lo que podría implicar anular la concesión a más de uno, hay que quedarse con esa imagen ofrecida ayer por el siempre llamativo mercado municipal de Vilagarcía.

Instalaciones envidiadas

Unas instalaciones que son la envidia de otras muchas localidades en las que tanto el gobierno local como la Xunta han invertido mucho en los últimos tiempos.

Convertido en Mercado de Excelencia –al menos de momento–, ayer demostró de nuevo que puede ofrecer cantidad, calidad, confianza y buen precio en todo tipo de productos.

Desde pescados y mariscos, a verduras, pasando por los expedidos en las carnicerías, bacalao salado y congelados, sin olvidar los artículos delicatessen, la pollería, su bar-restaurante y otros muchos servicios que hacen de la plaza vilagarciana una de la más importantes de Galicia.

La venta de pescados y mariscos, ayer. / Noé Parga

Mercadillo ambulante

Al menos los martes y sábados, cuando el tirón que ejerce la celebración del mercadillo ambulante en la ciudad anima a los clientes y hace que todos los placeros se suban al carro, convirtiendo las instalaciones no solo en una gran superficie comercial, sino en un punto de interés turístico más para Vilagarcía.

Que pueda serlo también de miércoles a viernes, para que la plaza deje de estar desaprovechada, no es cuestión de interpretaciones, conflictos internos entre vendedores ni nada parecido; es solo cuestión de que Ravella aplique y haga cumplir un reglamento aprobado por el Pleno de la Corporación municipal.

