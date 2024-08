La Xunta desaconsejó el baño en Cabanelas en tres ocasiones desde el 7 de mayo

En Cabanelas (Ribadumia) hay una zona de baño habitualmente muy concurrida, sobre todo por gente joven, y utilizada también por los piragüistas del Náutico O Muíño. En los cuatro últimos años, su agua logró una calificación media de “excelente”, según los parámetros oficiales de la Consellería de Sanidade; pero esto no ha librado a esta zona de puntuales episodios de contaminación microbiológica. Así ha sucedido este año, con hasta tres analíticas que dieron contaminación por Escheria coli, una bacteria fecal que por lo general no causa problemas de salud serios, más allá de diarreas leves.

Los inspectores de la Consellería de Sanidade realizan analíticas de la calidad de agua de todas las zonas de baño de Galicia -las declaradas oficialmente como tal a instancias de sus respectivos Concellos- desde principios del mes de mayo, y así se hizo también en la de Cabanelas. En este punto del río Umia, dieron mal las analíticas del 7 y el 14 de mayo (entre ambas, dio bien la del 12), así como la del 5 de agosto. En los tres casos se superaban los umbrales máximos de Escheria coli, de ahí que la Xunta recomendase evitar el baño en ese punto. El último positivo, que se debió a un volumen anormalmente alto de bacterias en el agua, fue corregido solo dos días después.

Este problema en Cabanelas no es nuevo, y otros años ya generó numerosas quejas de los usuarios y, sobre todo, del Náutico O Muíño, que tiene en ese lugar su zona principal de entrenamiento en el agua. En estos momentos, ya no hay restricción alguna en el baño, puesto que el muestreo que se realizó solo dos días después del 5 de agosto ya arrojó unos valores normales.

El hecho de que estos positivos no se estén produciendo de forma continuada en el tiempo (hubo dos casos muy próximos entre sí en mayo y, posteriormente, uno aislado en agosto) hace presumir que se deben a algún fallo puntual de las redes de saneamiento, o de la estación depuradora de Barrantes, situada río abajo.

La de Cabanelas es la principal zona de baño del río Umia a su paso por O Salnés, pero no la única. También tiene muchos usuarios la de Pago Negro, situada en la parroquia de Paradela (Meis). Se trata de una preciosa playa fluvial, situada a los pies de un salto de agua. Pero el Concello de Meis nunca la inscribió como zona de baño en el censo oficial de la Xunta, pese a que en su día la ahora alcaldesa, Marta Giráldez, abogaba por hacerlo. Al no estar censada como zona de baño, la Xunta no analiza su agua para conocer su estado microbiológico.

