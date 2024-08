Mosteiro revive su pasado ganadero con una feria en la que se recordó a Ángel Lodeiro

Durante varias décadas, O Mosteiro acogió una de las ferias de ganado más importantes de la provincia de Pontevedra. De esta localidad de Meis partieron centenares de cabezas rumbo a la meseta castellana. Hoy, en Mosteiro sigue habiendo feria, pero ya empequeñecida por el abandono de la actividad agraria y la irrupción de mercados centrales como los de Silleda o Santiago. Pero en Meis se niegan a olvidar ese pasado. El orgullo de haber tenido una feria tan importante, y la gran afición que hay en esta localidad y en las vecinas por los caballos están detrás de la Feira Anual do Cabalo, que como cada 15 de agosto, se celebró en el recinto ferial de Mosteiro.

Decenas de jinetes llegados de toda Galicia, criadores y vendedores de artículos ecuestres se dieron cita desde primera hora en una jornada organizada por la asociación Cabaleiros da Ruta Rumba, que a las diez de la mañana tuvo la ocasión de rendir un homenaje a Ángel Lodeiro, que fue su presidente, y que falleció de enfermedad en diciembre pasado.

Jinetes llegados de toda Galicia, a la entrada de la feria. / Adrián Irago

En 2023, cuando se presentó la feria en el Concello, Lodeiro estaba ingresado en el hospital, pero participó en la rueda de prensa a través de una videoconferencia. No en vano, él había sido uno de los impulsores de esta jornada festiva en torno al caballo. Por desgracia, meses después no pudo superar las complicaciones de su enfermedad. Pero sus compañeros de Ruta Rumba no han olvidado su legado, y le han puesto su nombre a una de las actividades centrales de la feria, como es el paseo a caballo, que salió a las 10 de la mañana desde el centro de Mosteiro, y en el que se vieron decenas de bellos caballos y hasta algún carruaje.

El público observa a dos participantes en las pruebas de andadura. / Adrián Irago

La feria tuvo todos los ingredientes para que los amantes del mundo ecuestre pasasen un día entretenido, desde un concurso morfológico, hasta pruebas de trote y andadura, en las que participaron monturas llegadas de varios puntos de Galicia. Hubo trofeos y premios en metálico en todas las categorías, tanto federadas como no federadas.

La organización también pensó en los niños, con una carrera de ponis para los futuros jinetes, de hasta doce años y una yincana de juegos.

Arranca el curro de San Ramón con un centenar de “bestas” La Asociación de Gandeiros de Monte Castrove celebra este fin de semana su tradicional curro de San Ramón, con la “rapa das bestas”. Se trata de un evento que se celebra en el curro de A Escusa, en el monte Castrove, y con el que colaboran los Concellos de Meis y Poio. La cita arranca hoy viernes 16, y el día grande será el domingo, 18 de agosto, con la presencia de unos 20 “aloitadores” y más de un centenar de caballos en el curro. El domingo es el día grande, con la siempre vistosa bajada de los caballos hasta el curro, a partir de las 12.00 horas. A las 13.00 horas se celebrará la misa solemne en honor a San Ramón y, por la tarde, tendrá lugar la “rapa” propiamente dicha, con el marcado y corte de las crines y las espectaculares maniobras de los “aloitadores”. Tras la venta de los potros y el tradicional sorteo, la fiesta finalizará con la suelta de los caballos.

