El pregón de Alberto Avendaño y el concierto de Guadi Galego abren doce días de fiestas

Vilagarcía da hoy el pistoletazo de salida a San Roque 2024. Serán doce días de fiestas con actividades para todos los públicos que comenzarán esta tarde con la tradicional lectura del pregón. Este año será Alberto Avendaño el encargado de dirigirse a los vilagarcianos desde el balcón de Ravella (20.30 horas).

Vilagarciano de adopción, el periodista vivió varios años en Estados Unidos, donde trabajó en el Washington Post como director de su edición española. Ganó tres premios Emmy de la Academia de la Televisión de Estados Unidos y es miembro numerario de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. “Su extensa trayectoria profesional incluye varias corresponsalías en capitales europeas para medios de comunicación españoles y una prolífica obra como escritor y traductor”, recalcan desde el Concello.

Alberto Avendaño, en una recepción en Ravella. / Noé Parga

Cuando termine el acto saldrán de Ravella una veintena de asociaciones que acompañadas por la Banda de Música de Vilagarcía desfilarán por las calles hasta llegar a la iglesia de Santa Eulalia en la plaza de España, donde a las 21.00 los colectivos (un total de 22) rendirán homenaje al santo con la ofrenda floral. Son Escuadra Arlequinada, As Cantareiras Bulideiras, Escola de Danza Begoña Fontán, Coral Santa Eulalia, Zona Aberta, Coral Rosalía de Castro, Arosa S.C., Mar de Arousa, Os Ingleses, Lumarada de Cornazo, C.B. Vilagarcía, Coral San Pedro de Cornazo, Atlético Arousana, A. C. Nós de Sobradelo, Coral Voces Amigas, O Noso Lar, Brisa do Río-Catoira, Arousa Moza, Protección Civil de Vilagarcía, la Protectora de Animales y la Banda de Música de la ciudad.

Después dará comienzo en el parque de A Xunqueira el primer concierto de las fiestas de San Roque (todos son de acceso gratuito). Será a las 22.30 horas a cargo de Guadi Galego y se incluye en el programa +Música de la Diputación de Pontevedra.

La artista gallega comenzó su trayectoria musical muy joven. Fue en la banda Berrogüeto, donde participó como vocalista, pianista y gaiteira.

Con el paso del tiempo se involucró en proyectos más personales, como Espido o Nordestin@s, y en 2009 inició su carrera en solitario con Benzón.

Después llegarían Lúas de Outubro y Agosto (con éxitos como “Chea de vida” o “Matriarcas”), O Mundo está parado, Inmersión, Costuras o más recientemente Roibén.

El pasado otoño Guadi Galego lanzó al mercado su sencillo “O.D.A.”, una declaración de intenciones sobre la madurez y aceptación de la vida en la que reivindica el derecho de continuar experimentando, pues “O.D.A.” marca el inicio de una nueva etapa en la carrera de la artista.

Prácticamente de forma simultánea al concierto en A Xunqueira, habrá otra sesión musical en la Alameda de la mano de La Duendeneta (23.00 horas), que regresará al emplazamiento en el que se estrenó hace doce años.