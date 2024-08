A Saleta ya tiene su camelia de verano

Tener al menos un camelio que florezca en verano es un deseo de prácticamente todos los que cultivan esta flor, cuyos jardines muestran su máximo esplendor entre los meses de febrero y marzo, de ahí que la camelia sea conocida como una flor de invierno. Pero no es fácil. Hace años, la Diputación de Pontevedra invitó a una pareja de expertos chinos, y traían algunas semillas de variedades que sí podrían llegar a florecer en la época de más calor, pero finalmente no pudieron repartirlas en Pontevedra debido a complicaciones burocráticas.

En ocasiones, sin embargo, los sueños se cumplen sin llamar antes a la puerta. Es lo que le sucedió a las propietarias del pazo de A Saleta, en Meis, que a finales de la semana pasada descubrieron que uno de los arbustos de camelio de su jardín había florecido. “Tenemos camelios de la variedad sasanqua que sí nos florecen los últimos días de agosto, pero nunca nos habían nacido camelias tan pronto”, señala Silvia Rodríguez Coladas, copropietaria del pazo.

La flor que ha brotado en el pazo de A Saleta en este mes de agosto. / Adrián Irago

Esta camelia brotó de un arbusto de unos siete años que nació de forma espontánea en el jardín, y que también florece en invierno. La diferencia entre la flor de ahora y la de la estación fría es que esta última tiene unos estampados con líneas fucsia, mientras que la de verano presenta unos pétalos de un suave rosa homogéneo.

Silvia Rodríguez explica que descubrieron esta camelia de casualidad, durante un paseo por el jardín, y que al levantar la vista comprobaron que había alguna flor más en la parte alta del árbol. “Ya estaba marchita, así que suponemos que el árbol floreció a principios de agosto”. En A Saleta celebran el descubrimiento, que se produjo el sábado pasado, “cuando estábamos a 35 grados”, tanto porque no lo esperaban -no plantaron el arbusto, ni lo abonaron- como porque no se trata de un tesoro único. “Hemos visto que hay muchos otros capullos ya muy desarrollados”.

La copropietaria de este pazo, que forma parte de la Ruta da Camelia de Galicia, apunta que es una “rareza” y que en estos momentos no pueden precisar tampoco la variedad de la planta. Eso sí, los curiosos que deseen observarla tendrán por el momento que conformarse con las imágenes publicadas en prensa o en redes sociales, puesto que el jardín está cerrado a las visitas desde la pasada primavera.

En cualquier caso, la posibilidad de ver camelias en pleno verano podría ayudar a extender la temporada de visitas a los jardines.

La Ruta da Camelia diseñada hace más de una década por la Xunta de Galicia cuenta con más de una docena de propiedades, de las cuales tres están ubicadas en O Salnés. Son los pazos de A Saleta, Rubiáns (Vilagarcía) y Quinteiro da Cruz (Ribadumia).

La temporada alta de visitas en lo que se refiere a la observación de camelias es entre enero y abril, y principalmente entre febrero y marzo. Algunos jardines, sin embargo, también reciben a grupos y particulares en otras épocas del año para conocer sus viñedos u otros tesoros botánicos. Tener una camelia de verano podría ser sin duda un atractivo más.