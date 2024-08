La falta de aparcamiento lleva a los vecinos de A Illa a reclamar zonas de uso exclusivo para residentes

El denso volumen de vehículos en A Illa en la temporada de verano ha provocado la protesta de los residentes en el municipio, especialmente de los que residen en el centro urbano. El motivo de la protesta es el referido a las dificultades para el aparcamiento en las proximidades de sus viviendas, algo de lo que sí disponen fuera de los meses centrales del año.

Los vecinos consultados, los cuales han preferido preservar su identidad, coinciden a la hora de pedirle al Concello de A Illa una solución inmediata ante el hartazgo que le produce la situación y que dificulta sus rutinas, tanto de descanso como laborales. Sostienen los residentes que ya llevan meses esperando por una solución tras las primeras conversaciones mantenidas con el gobierno local encabezado por Luis Arosa.

Las dificultades viales son una constante en los veranos de A Illa. / Noé Parga

Uno de los puntos que están generando mayor controversia es el referido a la plaza de O Regueiro. Los residentes en las cercanías esperaban que la zona de aparcamiento allí establecida se limitase para uso de los vecinos, pero la medida sigue sin implementarse con el correspondiente perjuicio denunciado por los isleños.

Una de las voces de protesta fue contundente al respecto al apuntar que “no solo es que están ocupando una zona de aparcamiento que el Concello dijo que nos iba a reservar, sino que aparcan mal, incluso en zonas no permitidas, pero las sanciones o no se aplican o no parecen tener efecto”. A este respecto añaden que “ya han aparecido coches golpeados en las defensas por querer aparcar donde no hay ni espacio”.

Las conversaciones con el Concello, según afirman los vecinos de A Illa denunciantes, se remontan a antes de Semana Santa. “Ya por esa época empezábamos a tener problemas para aparcar cerca de nuestras casas. De ahí que habláramos con el alcalde y nos dijo que iba a adoptar alguna medida, pero seguimos igual y cada vez con más problemas ”.

La masiva presencia de turistas también se hace notar en los aparcamientos próximos a las playas. / Noé Parga

Una cuestión que sí quieren matizar es la que se refiere a que ningún vecino se opone a que vengan turistas y visitantes, sabedores del beneficio que ello genera a nivel comercial y hostelero. Lo que sí matizan es que “todo se puede hacer velando también por las personas que vivimos aquí y no estamos ni de fiesta ni de turismo. Sabemos que por vivir donde vivimos tenemos que asumir ruidos y fiestas, pero nosotros también tenemos derecho a descansar y no tener que estar dando vueltas por A Illa más de 40 minutos cada día para poder encontrar un aparcamiento”.

Suscríbete para seguir leyendo