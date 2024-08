La blanca de Cabanelas o ratiño galega ya se codea con el albariño

La Denominación de Origen (DO) Rías Baixas y la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Barbanza e Iria podrán emplear en la elaboración de sus vinos la uva conocida como blanca de Cabanelas, ratiño o cajarrento, entre otras definiciones empleadas en distintas zonas de Galicia.

Las plagas de finales del siglo pasado arruinaron la producción de esta especie y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) se encargó de recuperarla e inscribirla en el Registro de Variedades Comerciales, tal y como se publicó en el Boletín Oficial del Estado del 11 de octubre de 2021.

Diario Oficial de Galicia

Ahora es el Diario Oficial de Galicia (DOG) el que sirve para modificar los reglamentos correspondientes y sumar la ratiño galega a las variedades permitidas para vinificación, como la albariño, caíño, mencía, sousón, torrontés, godello, treixadura, loureira y tantas otras.

Hasta hace apenas tres años la ratiño gallega no existía legalmente, por lo que no se podían comercializar vinos con su nombre ni se podían plantar sus cepas.

Pero el Grupo de Viticultura, Olivo y Rosa (VIOR) de la Misión Biológica de Galicia (MBG) se encargó de demostrar que no es una especie ya registrada con otro nombre, para lo cual manejó plantas de la colección del CSIC y otras localizadas en diferentes puntos de Galicia.

Tres décadas

Como se indicó en su momento en FARO DE VIGO, fueron necesarias tres décadas de estudios botánicos, agrónomos, moleculares y de resistencia a enfermedades de esta y otras variedades para certificar la autenticidad de la ratiño galega o blanca de Cabanelas y así abrir las puertas a su cultivo y comercialización.

Fue en 1986 cuando el Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia (Santiago) inició la localización y estudio in situ de ejemplares vivos de ratiño galega en las comarcas de Pontevedra, O Rosal y O Salnés”.

Desde 1993 la Misión Biológica de Galicia (MBG) en Pontevedra utilizó su colección de cepas vivas, y en diciembre de 2015 el CSIC inició los trámites para el registro de la variedad, asumiendo además el coste del proceso de examen y aportando los datos científicos de los estudios.

Ahora las puertas se abren definitivamente a esta variedad tanto en Rías Baixas como en Barbanza-Iria, tal y como ayer apuntaron desde la Consellería de Medio Rural.

Desde este mismo departamento esgrimen que se tomó la decisión tras haberse realizado estudios “que acreditan que se trata de una variedad autóctona reconocida”.

Variedades permitidas

Esto es tanto como decir que desde ahora los vinos blancos protegidos por la DO Rías Baixas podrán elaborarse con uvas de las variedades albariño, treixadura, loureira, caíño blanco, torrontés, godello y ratiño galega.

Mientras que para los tintos siguen autorizados la caíño tinto, espadeiro, loureiro tinto, sousón, mencía, brancellao, pedral y castañal.

En cuanto a la Indicación Xeográfica Protexida (IXP) Barbanza e Iria, el DOG también confirma que la variedad ratiño gallega se incorpora al listado de uvas blancas admitidas en la elaboración de sus vinos.

Ampliando fronteras

En este caso también se modifica el reglamento para ampliar el ámbito territorial de esta IXP, de tal forma que pasa a integrarla la parroquia de Seira (Concello de Rois), sumándose al área ya delimitada en los municipios de Boiro, Catoira, Dodro, A Pobra do Caramiñal, Pontecesures, Rianxo, Ribeira y Valga.

También forman parte de Barbanza e Iria las parroquias de Camboño, Fruíme y Tállara, en el Ayuntamiento de Lousame; junto a las parroquias de Iria Flavia y Padrón, del término municipal padronés; y las de Baroña, Caamaño, Queiruga, Ribasieira, San Pedro de Muro y Xuño, ya en el Concello de Porto do Son.

Nuevo logotipo

De igual modo se hace oficial el cambio del logotipo identificador de estos vinos de calidad, eliminándose la expresión original de “Viño da terra”, que es la acuñada en 2006, para incorporar la de “Indicación Xeográfica Protexida”, que Medio Rural considera “actualmente más reconocida y una garantía de calidad de los vinos de esta comarca”.

No son los únicos cambios introducidos, pues también se decidió modificar los requisitos obligatorios de las mezclas de variedades para las diferentes tipologías de vino de la DO Rías Baixas, ya sean Rías Baixas Rosal, Rías Baixas Salnés o Rías Baixas Ribeira do Ulla.

Recuerdan en Medio Rural que estos vinos “pueden acompañar el nombre de la Denominación de Origen de los nombres de zonas de su territorio si además de estar elaborados en bodegas del mismo cuentan con uvas de esa área geográfica y diferentes variedades”.

Esto supone que desde ahora los vinos de Rías Baixas Rosal deben tener un porcentaje igual o mayor del 70% de una o varias variedades: albariño, loureira y caíño blanco.

Los Rías Baixas Salnés y Rías Baixas Ribeira do Ulla deben tener un 70% o más de una o varias variedades, ya sean albariño, loureira, treixadura o caíño blanco.