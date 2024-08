Una mujer de 91 años lleva un mes sin teleasistencia por una avería de internet

El 12 de julio en casa de Ana Ameneiro quedaron sin internet. Unos obreros que estaban arreglando la fachada del edificio de Vilagarcía en el que residen esta mujer, su marido y la madre de ella rompieron sin querer el cable de telecomunicaciones que daba servicio a la vivienda. Sin línea telefónica ni de fibra, el servicio de teleasistencia que tiene la madre de Ana Ameneiro quedó inutilizado. Y así sigue, casi un mes después de la avería.

“Ya no sé que más hacer. Le he puesto reclamaciones a Movistar, he llamado por teléfono, he ido a la tienda, y no me resuelven el problema”, afirma Ana Ameneiro. “Siento ansiedad, impotencia, desesperación”, añade esta mujer, que ha contratado a una persona para que quede unas horas con su madre por las tardes. Sin el “botón rojo” de la teleasistencia, no se atreve a dejar sola a su madre, por temor a que le ocurra algo y no pueda avisar.

La teleasistencia es un servicio ideado para que las personas mayores o dependientes puedan permanecer en sus domicilios, cerca de sus entornos familiares, evitando ingresos innecesario en geriátricos. Consta de un dispositivo que el usuario puede llevar en forma de reloj o de collar, y que puede pulsar en caso de sufrir una caída o una indisposición. Si algo así sucede, el dispositivo activa una alarma y se moviliza de forma casi inmediata a los servicios sanitarios y de emergencias. Pero para que funcione el dispositivo de teleasistencia, el usuario debe tener línea telefónica o de datos, y en el piso de Ana Ameneiro no la tienen desde la avería del 12 de julio.

“Cuando los albañiles rompieron el cable, nos dejaron sin línea a una vecina y a mí. Pero mi vecina tiene el servicio con otra empresa y a los diez días le resolvieron la avería, mientras que a mí en Movistar me tienen sin línea un mes después”, se queja la afectada, que ha presentado reclamaciones, llamado por teléfono a la compañía de telecomunicaciones e incluso acudido a la tienda física que la firma tiene en Vilagarcía. “Las trabajadoras de la tienda me dicen que nunca vieron algo así, que como mucho este tipo de averías se resuelven en diez días”.

Ana Ameneiro acudió en busca de ayuda a la Cruz Roja, que es quien presta el servicio de teleasistencia en Vilagarcía, pero le contestaron que era un asunto que tenía que resolver ella con su compañía. Fue también a Consumo, en el Ayuntamiento, y allí le recogieron la reclamación, pero le advirtieron de que no podían hacer mucho más que arbitrar entre las dos partes llegado el momento.

