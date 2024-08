Meaño recuerda a la poeta Herminia Fariña en el 120 aniversario de su nacimiento

Poesía y música casaron en Meaño en la noche del viernes sobre los versos de Herminia Fariña. En la voz de Baia Fernández, en recitado, y Rafael Dovalo, en la canción, deleitaron a un público que llenaba la coqueta sala del Pazo de Lis. Lo hicieron en un acto que servía para reivindicar la figura de la poetisa meañesa en el 120 aniversario de su nacimiento, considerada hoy una de las “Rosalías olvidadas”.

“A Cova do Trasno” es el foro de debate y coloquio que la Asociación Cultural y Deportiva GAM ha rescatado en los últimos años. En la noche del viernes el protagonismo era para Herminia Fariña, pivotando sobre dos poemas suyos musicados hace años por el músico y compositor meañés Rafael Dovalo: “Ofrendas” y “Relembros do Hirmán Emigrante”.

El primero, rebautizado en la canción como “Lágrimas”, responde a un poema de su primer libro, “Cadencias”, publicado en 1922, y cuya portada había diseñado el propio Castelao. Herminia Fariña tenía tan solo 18 años, y publicaba en lengua castellana una selección de sus poemas de juventud, de la cual se extraía este cantar.

Primero, la escritora y comunicadora cuntiense Baia Fernández, lo ponía en su voz: “Te di mis cantares / las más tiernas fragancias / el sueño de mis noches, / mis azules miradas / ¿Qué me diste tú en cambio? / Lágrimas… sólo lágrimas” . Luego, amparado en la guitarra, Rafael Dovalo interpretaba el poema hecho por él canción.

A sus 82 años y con 200 canciones en su haber registradas en la Sociedad General de Autores (SGAE) -en la que reza con el número 24.130-, por un momento en el intérprete afloraba la emoción en sus ojos, cuando explicaba el por qué había elegido “Ofrendas” para musicar hace más de dos décadas: “Cuando el libro azul (recopilación realizada por el meañés Guillermo Rodríguez a modo de antología), cayó en mis manos, me paré en ese poema porque me llegó hondo, sonaba musical y me decía algo especial, siempre hay un poema que cautiva a cada uno”. El segundo era “Relembros do Hirmán Emigrante”, recitado por Baia Fernández y a continuación cantado por Dovalo, y que Herminia Fariña había publicado en los años 40 en “Sonata Gallega”, revista pontevedesa que se había editado entre 1944-49.

En plena posguerra y los llamados “tempos da fame” por la carencia acuciante, los versos de Herminia Fariña eran un canto a ese emigrante allende del Atlántico, que siente morriña de su aldea gallega natal: “Cucina da miña casa / do meu curruncho labrego / retellada por meu pai, / a das paredes de rebos, / a da lareira xeitosa / c’o mouro pote fervendo, / con caldo de navicol / fabas lobas e unto vello; / a d’artesa de castaño, / chea de pan de centeio, / a das ristras de cebolas / e de chourizo raxentos” (…).

Otro libro

Con presencia en la sala de Guillermo Rodríguez, junto con Silvia Sánchez, nieta de la poetisa, el meañés reconoció contar “con material suficiente para realizar una segunda publicación sobre Herminia Fariña, y el propio presidente de la Real Academia Galega, Víctor Freixanes nos decía (en relación al encuentro mantenido el junio junto con el gobierno local en la RAG) que era importante una nueva publicación para tratar de relanzar a Herminia Fariña y aspirar a serle reconocido un Día das Letras Galegas”.

La asociación GAM aprovechó también para demandar del Concello una segunda edición del “libro azul”, agotado hoy, para que llegue en número a los colegios salinienses y todas las casas meañesas.

El acto servía también para rescatar en pantalla imágenes de un entonces joven músico Rafael Dovalo. En los años 60 había integrado orquestas como “Los Diamantes”, “Los Chicos de España” y, en su etapa finesa, “Los Blues de España”. Luego, en los 70, hizo lo propio en las orquestas “Los Salneses”, y a inicios de los 80 con “Solera” que, a la postre a mediados de ese década -ya sin él en filas-, se transformaría en orquesta “Principal”.

Dotado para la música, amén de los teclados, había dominado clarinete, saxo y guitarra, entre otros instrumentos. Su devenir lo llevó en su día a Finlandia, donde contrajo matrimonio y está radicado. En la composición, cuenta en su haber con un elenco de baladas, bosas novas, rumbas, chachachás, valses y pop, con el amor y el paisaje gallego de trasfondo.

La asociación GAM no quería dejar de pasar la ocasión de su estancia estos días en su Meaño natal, para que interpretara en directo los dos poemas por él musicados y perpetuar el documento que era grabado ex profeso para la ocasión. Además, Baia Fernández recitaba “La Pecadora” de Herminia Fariña, y Rafael Dovalo cantaba “Noite de xeada”, que era de sus composiciones. Tras el acto, se comprometía a musicar dos nuevos poemas de Fariña.

