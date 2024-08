Adeplavi aplaude la obra de la playa Compostela pero reclama más esfuerzos en mantenimiento

La Asociación en Defensa da Praia de Vilagarcía (Adeplavi) ha crecido a ritmo de vértigo. Hace año y medio, la pusieron a andar ocho personas; y ahora cuenta con unos 400 socios, tal y como se puso de manifiesto en la asamblea anual que la entidad celebró el pasado 6 de agosto. La reunión sirvió también para valorar la regeneración de A Concha-Compostela, que recientemente finalizó tras una inversión de 600.000 euros.

“Estamos satisfechos con la regeneración. Lo más difícil ya está hecho, pero ahora nos preocupa el mantenimiento y los avances que se puedan dar en la playa y su entorno”, manifiestan desde la asociación. En este sentido, en Adeplavi están molestos con algunas de las actividades que se desarrollan sobre el arenal recientemente recuperado. En concreto, cargan contra el festival Atlantic Fest y contra la instalación de dos chiringuitos.

“No estamos en contra del festival, solo decimos que ese no es el lugar adecuado para celebrarlo”, aducen desde el colectivo. Apuntan que el evento musical supone la colocación sobre la arena de estructuras muy pesadas, cuando los técnicos del plan para la erradicación del cadillo ya avisaron de que en la medida de lo posible había que evitar eso para reducir los riesgos de que la molesta planta reaparezca.

En segundo lugar, Adeplavi está en contra de la actual ubicación del Atlantic Fest porque supone “cerrar durante casi un mes el principal acceso a la playa”. Por ello, emplazan a los organizadores del festival y al Ayuntamiento a trasladar a otro punto los conciertos. “En la TIR, por ejemplo, hay una explanada magnífica donde se podría hacer el festival”, aducen.

En cuanto a los chiringuitos de temporada, en Adeplavi consideran que se trata de una actividad “agresiva” con el medio, y que es además innecesaria, “porque a lo largo del paseo hay una decena de cafeterías que pueden dar un servicio más que suficiente a los usuarios”.

Quejas de los bañistas

El proyecto de Costas ha permitido eliminar el cadillo, la molesta planta que produce unos pinchos que durante años entorpecieron mucho el disfrute de la zona. Para ello, se sacó a la superficie la arena de mejor calidad. En Adeplavi consideran que el resultado es satisfactorio, pero que todavía quedan algunas cuentas pendientes con la playa de A Concha-Compostela. Un aspecto en el que han incidido en los últimos días algunos bañistas es en la presencia de perros sueltos en el arenal.

Desde Adeplavi recuerdan al Ayuntamiento que los animales no pueden entrar en A Concha-Compostela porque se trata de una playa de Bandera Azul -lo es el tramo de 800 metros de la Compostela-, y que la normativa prohibe el acceso de las mascotas tanto a los arenales que lucen este distintivo como a los contiguos. “Lo que planteamos es que no se pueda pasar con los perros durante los meses de la temporada de baño”, argumentan.

La asociación reclama también una mejor gestión de las algas retiradas por mariscadoras y parquistas. “Lo que no pueden hacer es dejarlas sobre la arena o en un contenedor durante días. Una vez retirada de la zona de marisqueo hay que transportarla fuera de la playa”, aducen. Los vecinos se han quejado por el mal olor y la presencia de insectos cuando las algas se dejan varios días.

Otro asunto que preocupa a Adeplavi son las estacas que utilizan los parquistas para marcar sus parcelas. Según la asociación, algunas de ellas no se ven con la marea alta, lo que supone un riesgo para los bañistas, por lo que van a reunirse con la Consellería do Mar y plantear el marcaje de las parcelas de marisqueo con métodos igualmente efectivos, pero que no entrañen riesgos para los usuarios del arenal.

Finalmente, emplazan al Concello a que concluya dentro del plazo prometido la instalación completa de las pasarelas de madera, pues en la actualidad todavía faltan algunas, y eso supone para las personas de movilidad reducida una dificultad para acceder a la playa. Adeplavi está pendiente de una reunión con el Ayuntamiento. Tuvieron una en febrero de 2023, pero desde entonces en Ravella no les han vuelto a recibir, pese a pedir cita por escrito hasta en dos ocasiones.

