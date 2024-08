En agosto tampoco se refuerza la plaza

Ayer volvió a quedar muy claro que el mercado municipal de abastos de Vilagarcía es un quiero y no puedo.

A pesar de avanzar ya el mes de agosto y de que el bullicio es notable en las calles de la ciudad y toda la comarca, esta instalación está muy lejos de funcionar como se esperaba.

Desde luego, muy lejos de tener el poder de convocatoria que quisieran tanto algunos de los vendedores –no todos– como el gobierno local.

Puestos cerrados

Como sucede la mayor parte de los días, ni siquiera el tirón del verano hace que todos los vendedores acudan a sus puestos, de ahí que en pleno mes de agosto la plaza mantenga su desangelada imagen.

La plaza de abastos ofrece cantidad, calidad y variedad. / M. Méndez

Es cierto que funciona bien los martes y sábados, dado que tiene un enorme potencial y ofrece producto de la máxima calidad, además de un servicio de proximidad y confianza que en otro tipo de instalaciones quizás no se encuentre.

Demasiados días "libres"

Pero también lo es que todo se va al traste los miércoles, jueves y viernes –los lunes están justificados–, cuando muchos de los vendedores prefieren quedarse en casa o irse con las ventas a otra parte.

Puestos cerrados ayer, a golpe de jueves y en pleno agosto. / M. Méndez

Son, cabe recordar, los que reivindican su “derecho a no trabajar”, argumentando que solo hay clientes los martes y sábados, por aquello de celebrarse en el entorno de la plaza el tradicional mercado ambulante.

No invitan a la visita

El resultado, como se denunció tantas veces, es una preocupante imagen de puestos vacíos que contrasta con la importancia de esta plaza y desaniman a quienes se asoman a la entrada del edificio.

“Hay veces que llega gente y cuando mira desde la puerta y ve que la mayor parte de los puestos están vacíos da media vuelta y se va”, lamentan los vendedores.

Situación de la que es conocedor el gobierno de Vilagarcía, obligado a controlarla y revertirla en cumplimiento del reglamento u ordenanza que vela por el correcto funcionamiento del mercado y obliga a los concesionarios de los puestos a abrir a diario, salvo en contadas y también reguladas excepciones.

Uno de los puestos que abren a diario. / M. Méndez

Pero incluso a pesara de los apercibimientos, ya que quien incumpla esa normativa puede perder la concesión, los días, semanas y meses siguen pasando –también los de verano– sin que nadie parezca hacer nada, ya que, hay que insistir, en un día como el de ayer, en pleno mes de agosto, seguía habiendo más puestos cerrados que abiertos.

Y no solo faltaban los de pescados y mariscos, sino también los de pan, pimientos y otros artículos que se venden en este mercado.

Por eso los dueños de los puestos de pescado, carnicerías –que siguen tirando del carro–, productos delicatessen, pollerías, congelados y similares que sí abren a diario, no dejan de lamentarse de la oportunidad que se está perdiendo, convencidos de que la ausencia de otros muchos vendedores solo genera “mala imagen”.

Atraer clientes

La idea, explican, es “que tengamos el mayor número de puestos disponibles, para que así los clientes sepan que pueden encontrar en la plaza todo cuanto necesitan, lo cual servirá para que vengan cada vez más”.

Una vista de la plaza, con más puestos cerrados que abiertos. / M. Méndez

Estos mismos placeros exigen contundencia a Ravella para que haga cumplir el reglamento y aprovechan para decir que “hay mucho que mejorar para funcionar como un verdadero Mercado de Excelencia”.

Se refieren a las muchas peticiones formuladas al Concello que no han sido atendidas. “Es cierto que el gobierno local invirtió mucho dinero en la plaza de abastos para mejorarla –reconocen miembros de la asociación de placeros que preside Raquel Albaladejo–, pero no sirve de nada si después no se le da continuidad”.

“Se hizo una importante inversión, pero ahora los que sí creemos en la plaza y nos esforzamos por abrir las puertas y hacer cosas para atraer clientes estamos sufriendo mucho; algunos más de la cuenta, por eso no es descabellado pensar que poco a poco vayan a ir cerrando más negocios y la plaza de abastos acabe desapareciendo”.

