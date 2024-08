Vilagarcía garantiza un férreo control sobre las atracciones de feria con una doble inspección

El accidente mortal ocurrido el pasado fin de semana en el “saltamontes” que estaba funcionando en la parroquia viguesa de Matamá ha llevado a otros concellos a extremar las precauciones en materia de seguridad, como por ejemplo en A Guarda, donde el Ayuntamiento mantiene las atracciones cerradas alegando carencias en la documentación e incluso incumplimientos de la normativa en vigor.

Vilagarcía se sumerge la próxima semana en sus multitudinarias fiestas de San Roque y el gobierno de Alberto Varela garantiza un control exhaustivo sobre los carruseles que se montarán entre el lunes y el miércoles en la zona TIR. Pero no a raíz del trágico suceso que se cobró la vida de Iván Castaño Hervella en Vigo, sino que la capital arousana “es uno de los concellos de Galicia que más controlado tiene el tema de las atracciones de feria desde hace ya años”, defienden desde Ravella, que aseguran que el procedimiento para estas fiestas de agosto será el mismo que el de ediciones anteriores.

Y es que Vilagarcía recurre desde hace tiempo a una empresa especializada y con certificación autonómica para realizar la doble inspección de las atracciones. La firma contratada en 2024 (tanto para Santa Rita como para San Roque) es Enmacosa Consultoría Técnica S.A., cuya central está en Mos y cuenta con delegaciones repartidas por toda España. La compañía nace formalmente en el año 2015 aunque continúa la actividad de la antigua Enmacosa, S.A., que se remonta a 1986.

Según explican desde el Ayuntamiento de Vilagarcía, esta empresa especializada realiza una primera inspección que ya ha comenzado y que consiste en revisar toda la documentación que deben presentar los propietarios de las atracciones.

Una vez superada esta fase, miembros de Enmacosa Consultoría Técnica S.A. llevan a cabo una segunda inspección para comprobar que todo está en orden. Se realiza in situ, en la zona TIR, donde los carruseles deberán estar instalados como muy tarde el 14 de agosto, tal y como figura en la ficha municipal. La explanada se divide en seis zonas (A, B, C, d, E y F) y los ambulantes deben marcar la que corresponde a la localización “tradicional” de su atracción.

Desde el ejecutivo socialista recalcan que “para mayor control, al concluir esta segunda inspección sobre el terreno se levanta acta y se entrega copia tanto al titular de la atracción como al Concello”.

En el caso de que se detecte alguna anomalía de carácter grave –algo que nunca ha ocurrido–, el Ayuntamiento ordenará el precinto. Al finalizar todo el procedimiento la empresa entrega “un informe global pormenorizado” a la Administración municipal.

Requisitos

¿Qué requisitos deben cumplir las atracciones para poder abrir al público en las fiestas de Vilagarcía? En cuanto a documentación, deben presentar la revisión anual de la infraestructura, el manual de montaje, el manual de mantenimiento, un proyecto o memoria técnica de la atracción, el libro de operaciones, una póliza completa de un seguro de responsabilidad civil con una cobertura mínima de 600.000 euros, el justificante de pago de dicho seguro y un certificado de la instalación eléctrica de baja tensión.

Una hora sin ruido

En relación a las normas que deben cumplir los dueños de las atracciones de San Roque, figura el respeto al “horario sin ruido”, de forma que diariamente de 19.00 a 20.00 horas “se apagará toda la música y efectos sonoros estridentes a excepción de los necesarios para los avisos y duración de la atracción”. Se trata de facilitar el disfrute de niños con hipersensibilidad sensorial como por ejemplo los que tienen TEA (Trastorno del Espectro Autista).

Asimismo los feriantes deberán cumplir con los plazos de montaje (del 12 al 14 de agosto) y desmontaje (del 26 al 28) y facilitar en todo momento el trabajo de la empresa que el Concello contrata para las revisiones técnicas. No podrán abrir la atracción sin autorización del Ayuntamiento tras la pertinente inspección, no podrán colocar ningún puesto de venta en la zona TIR (alimentación, máquinas de vending, ...) ni ceder el espacio solicitado a cualquier otro carrusel no autorizado. Tendrán que mantener en todo momento la limpieza y recogida de residuos en la atracción y su entorno y “mantener las medidas de seguridad y protección de los usuarios”.

Distintos departamentos municipales se reunieron ayer para organizar la logística de las fiestas. / Cedida

Reunión de coordinación de las fiestas de San Roque El Concello de Vilagarcía celebró ayer por la mañana la reunión de coordinación de las fiestas de San Roque en la que participaron todos los servicios (internos y externos) implicados en el desarrolle de las mismas. Además de la concejala de Cultura, Sonia Outón –encargada de dirigir el encuentro– y del edil de Medio Ambiente, Diego García, también asistieron técnicos del departamento de Cultura y responsables de Obras, Electricidad, Medio Ambiente, Xardíns, Comunicación, Policía Local y Emerxencias. No faltaron representantes de la concesionaria de la limpieza viaria y recogida de basura, Urbaser. Aunque las fiestas propiamente dichas arrancan el 14 de agosto con la lectura del pregón, la larga lista de actividades ya arranca este domingo 11 con la Festa da Ameixa de Carril. Y con la finalización de los festejos ocurre lo mismo: se cierran oficialmente el 25 con la Batalla das Flores pero todavía queda la Noite das Meigas el día 31. “Son muchas las actividades a desarrollar durante las próximas semanas y también muchas las necesidades que lleva cada una de ellas”, comentan desde Ravella. Estas reuniones son un procedimiento habitual de trabajo en el Concello y sirven para concretar la logística de cada acto de las fiestas. Hoy se celebrará la junta local de seguridad.

