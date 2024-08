La anguila fusiona tradición y originalidad

Valga inicia su Agosto Gastronómico después de semanas de espera. Comenzó con un taller de cocina para niños, donde elaboraron una hamburguesa con la anguila como protagonista. El primer “showcooking” se celebró con unas recetas que rozaron lo vanguardista sin alejarse de la tradición. En los próximos martes del mes el chef Álex Iglesias mostrará elaboraciones más singulares, y habrá concursos para que los valgueses demuestren su talento con la “caña do país” y la anguila.

Álex Iglesias preparando las tapas. / FdV

“Destapa a anguía” fue la primera demostración de cocina de esta cuarta edición de la Festa da Anguía e Mostra da Caña do País. El cocinero lalinense Álex Iglesias preparó cuatro tapas usando el pescado del Ulla como protagonista.

Tradición e innovación

Las recetas estuvieron basadas en la tradición gastronómica gallega, pero la combinación de ingredientes y sabores sorprendió a los asistentes. “Elegí elaboraciones que son bastante habituales pero les di un toque diferente”, explicó Iglesias, que avanza que en los próximos “showcookings” los platos serán más vanguardistas.

Durante la sesión gastronómica, destacó que la anguila es uno de los platos típicos de Galicia, junto con el pulpo, el churrasco o el cocido; pero que, lamentablemente, las nuevas generaciones están olvidando al pescado protagonista de este evento. Considera que las actividades promocionales son una acción positiva para impulsar su consumo, “demostrándole a la gente que la anguila ofrece muchas posibilidades”.

Los comensales del "showcooking", esperando para degustar la anguila. / FdV

Y para probarlo, las cuatro recetas que preparó consistieron en una ensalada de escabeche blanco de anguila con frutos secos salteados; una tosta de aguacate y anguila aliñada con mostaza y un toque picante; una mezcla de sabores a base de morcilla, tomate y anguila; ey por último, una fabada que, además de anguila, incluía tocino crocante y caldo de cocido.

A esta masterclass de cocina asistió una treintena de personas. Muchas de ellas, de Valga; pero otras de lugares como Pontecesures, Vilagarcía, Pontevedra, A Estrada o Santiago. Para la actividad del próximo martes, “A caña no prato”, están todas las plazas cubiertas, pero los interesados todavía pueden inscribirse para “Universo anguía”.

El calendario gastronómico para agosto

Todas las actividades de la Festa da Anguía e Mostra da Caña do País son gratuitas, pero los participantes deben donar un kilo de alimentos no perecederos para que Servizos Sociais pueda repartirlo entre las familias más desfavorecidas. Hoy abre el plazo de inscripción para “Universo anguía”, actividad que se centrará en elaborar platos con el pescado protagonista. Tendrá lugar el día 20. El último showcooking, “Moito máis que caña”, será el día 27 y ofrecerá una degustación de diversos cócteles preparados con aguardiente. Será la sesión que despida el Agosto Gastronómico. No obstante, entre estas muestras de cocinas habrá concursos, como el “Anguía chef”, donde se elegirá al mejor cococinero del pescado del Ulla. Otros certámenes son el derecetas, que premiará a la idea más creativa incluyendo anguila y caña; y el de fotografía, que exige imágenes relacionadas con los dos productos destacados o con el Camino de Santiago a su paso por Valga.

El autor del cartel del año pasado vuelve a ganar el concurso

Por segundo año consecutivo, Lois Tasende Gómez (once años) gana el concurso del cartel de la Festa da Anguía e Mostra de Caña do País. La obra, que se presentó bajo el lema “Valga hechiza con su caña y su anguila”, destaca por su colorido y carácter alegre, que los jueces aprobaron por la relación con un evento tan festivo. Representa el escudo oficial del Concello, que aparece desintegrado. En la parte de abajo se reconocen el río Valga y su puente y, en la parte superior, la corona. En el centro emergen algunos de los símbolos emblemáticos de Valga: el carnero, la Casa do Concello y la Bella Otero. También se aprecia la presencia de la anguila y la caña. El cartel en segunda posición es el de Susana Castaño Campos, con un dibujo del Parque Irmáns Dios Mosquera. El tercer puesto fue para Sergio Galán Susavila, que pintó el Miradoiro da Perdiz de Vilar con dos anguilas y un alambique. Los premios, otorgados por el concello, fueron de 150, 100 y 75 euros, respectivamente.

Suscríbete para seguir leyendo