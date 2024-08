Ponen un detective a un concejal de O Grove para demostrar, sin éxito, que su baja era un fraude

Santiago Marcelino Meis Otero, concejal electo del PSdeG-PSOE de O Grove, fue despedido de forma improcedente en el Casino La Toja en el que trabajó, primero en la sala de la isla meca de A Toxa y después, la anexa, abierta en Vigo.

Así lo confirma el Tribunal Superior de Xusticia de Galicia (TSXG) cuando ratifica una sentencia anterior dictada por el Juzgado de lo Social de Pontevedra y condena a la empresa Casino de La Toja S.A. a readmitir a este trabajador, Santi Meis, “con abono de salarios de tramitación 50,09 euros día o a abonarle la indemnización de 9.504,51 euros”. Además de tener que pagar 750 euros al abogado del propio Santi Meis.

Despidos o traslados en el Casino se produjeron varios en los últimos años. Lo llamativo de este en concreto es que el concejal, con un contrato indefinido a jornada completa en la sala de Vigo desde el 6 de octubre de 2017, pidió permiso para hacer la campaña electoral de las municipales de 2019, y la empresa se lo denegó.

Días después el aún edil, que tenía la categoría profesional de “croupier 4”, con un salario de 1.523,56 euros mensuales, se acogió a una baja médica que la empresa consideró una maniobra para eludir sus obligaciones laborales y hacer frente a sus ocupaciones políticas, por lo que recurrió a un detective privado que siguió el edil por todas partes.

La empresa quiso utilizar sus apariciones públicas para justificar su despido, pero la Justicia no lo consideró así, de ahí que lo tache de improcedente.

Todo empezó con un expediente disciplinario abierto el 9 de junio de 2023 que se le comunicó por carta una semana después, al día siguiente de la sesión de investidura que lo convertía en concejal de Deportes y teniente de alcalde.

Aquella misiva confirmaba que se procedía a su despido disciplinario y aclaraba que el 2 de mayo Meis remitió una carta a la empresa “en la que le viene a informar que es un cargo electo y solicita un permiso para no asistir al trabajo durante la campaña electoral de las municipales que se iban a celebrar el 28 de mayo, a fin de su participación activa en la misma porque, como usted mismo señala, ‘son múltiples os compromisos y obligaciones que debo asumir”.

La empresa procedió a llamarlo telefónicamente “para darle respuesta negativa a su solicitud”.

Baja laboral

Ya el día 19, “sorpresivamente”, Santi Meis comunica a la empresa su baja por incapacidad temporal. Aquella forma de actuar, es decir, “una baja laboral inmediata a la negativa de la empresa al permiso solicitado”, causó sospechas en la empresa, por lo que se decidió proceder a una investigación “para determinar o comprobar actividades que ha venido realizando y/o cualquier otra circunstancia que fuera contraria a su estado de incapacidad temporal”, esgrimieron los responsables del Casino.

Fue así, con un detective, como se pudo “constatar de forma fehaciente que el 23 de mayo de 2023” Meis “participó en un debate electoral en el Auditorio (...) y que al salir al exterior intercambia opiniones con varios de los asistentes a dicho debate hasta las 22.48 horas, momento en que se dirige a su vehículo y se aleja del lugar”.

Ya a las 22.59 horas “acudió a una cena en el restaurante El Crisol con otros compañeros de su partido político, que duró hasta las 00.33 horas”.

Acto electoral

El detective y la empresa también indicaron que el día 25 de mayo de 2023 “participó en un acto electoral de su partido político con un gran número de personas, y al finalizar dicho acto mantuvo una actitud social y distendida, consumiendo alcohol y departiendo animadamente con el resto de los asistentes, incluido el candidato a la Alcaldía por su partido”.

A este estrecho seguimiento se añadió el realizado desde las 22.17 horas, cuando el concejal “se alejó del lugar para dirigirse en su vehículo, conduciendo, hasta la avenida de Beiramar, donde estacionó”.

Incluso se alega que “seguidamente se dirige a un vecino que estaba paseando con su perro y habla con él unos instantes, y a continuación se dirige a pie hasta el establecimiento El Crisol, donde a las 22.32 horas se reúne de nuevo con varios miembros de su partido para cenar”.

Jugó a la petanca

Otros datos aportados por el Casino dicen que el 25 de mayo de 2023 a las 12.42 horas estuvo en el consistorio y que a las 13.11 horas se dirigió al lateral del edificio para reunirse con un grupo de personas y abrir un paquete que contenía piezas de petanca.

“Seguidamente se dispone usted a jugar a la petanca con varios vecinos que se acercan al lugar, mientras conversa con ellos, permaneciendo con esta actitud hasta cuando son las 14.08 horas, momento que se introduce nuevamente al Ayuntamiento, portando el juego de petanca”, relata la carta de despido.

Para añadir que hay vídeos que prueban que participó en un pleno extraordinario del que salió con “la camiseta cambiada por una verde llamativo serigrafiada con el lema ‘O Grove é deporte’, portando otras iguales en la mano”.

Parece que las llevó al local vecinal del barrio de Virxe das Mareas, “asistiendo a un mitin electoral de su partido”.

Mercado ambulante

Al día siguiente “llevó a cabo actividad propia de la campaña electoral en el mercadillo municipal del pueblo, deambulando por la zona y hablando con los vecinos mientras repartía propaganda electoral”.

También se trató de usar en su contra que a las 20,30 horas participó en un mitin electoral en la Casa de la Tercera Edad”.

El interior del Casino La Toja. / FdV

Por todo ello, consideraba Casino La Toja que existió “un incumplimiento contractual grave, toda vez que al serle denegado un permiso para participar en la campaña electoral pidió la baja de forma fraudulenta con la exclusiva finalidad de no tener que cumplir con sus obligaciones laborales con la empresa durante dicha campaña y así poder realizarla con total y absoluta normalidad, participando en todo tipo de actividades electorales y en horas, en algún caso, incluso coincidentes con su horario laboral”.

Lo que trató de demostrar la compañía es que el estado físico y psicológico de Santi Meis “era y es compatible con sus obligaciones laborales, puesto que no cabe duda que si puede repartir propaganda electoral y participar en mítines y charlas, cenando posteriormente con sus compañeros de partido, igualmente podría haber trabajado como croupier en el Casino, ya que las exigencias psicofísicas son similares para ambas actividades, lo que evidencia una clara actitud laboral por su parte”.

Dicho de otro modo, que “si podía acudir a sesiones del Ayuntamiento, consumir alcohol en actos públicos o jugar a la petanca en un acto electoral, también podría haber desarrollado con normalidad su trabajo en el Casino, que no tiene especiales exigencias físicas, psíquicas o intelectuales”.

Para añadir: “Si podía repartir panfletos electorales, igualmente podía repartir cartas en el Casino en sus funciones como croupier”.

El Casino llegó a decir que “los hechos relatados no solo son incompatibles con la buena fe contractual, sino que deberían ser merecedores de un claro reproche social al resultar impropio de un representante de la ciudadanía lucrarse de las prestaciones económicas derivadas de la baja”.

Todo ello se consideró “una grave transgresión de la buena fe que el Estatuto de los Trabajadores establece como incumplimiento contractual susceptible de ser sancionado con el despido disciplinario”.

No hay fraude

Pero nada de esto ha servido a la empresa, ya que la Justicia, tanto en primera instancia como en el alto tribunal gallego, considera que el despido ha sido improcedente. Especialmente porque “no se ha demostrado fraude en la baja”.

El fraude, explica el TSXG, “no puede presumirse, y solo podrá declararse si existen indicios suficientes de ello, que necesariamente habrán de extraerse de hechos que aparezcan como probados”.

En este caso concreto “lo único que se tiene es una solicitud de un permiso para participar en una campaña electoral y, tras la negativa de la empresa, una baja por ansiedad emitida por un médico del Sergas y, por lo tanto, presumida real y veraz, sin que haya participado activamente en dicha campaña, habiéndose demostrado por la empleadora (Casino) solo una votación en un pleno en el que, además, informó de que estaba de baja, por si había algún problema, la entrega a unos vecinos de un juego de petanca y el reparto en un mercadillo de propaganda”.

Creen los jueces que “eso no solo no configura un fraude, sino que ni tan siquiera crea un atisbo de sospecha más allá de las elucubraciones” de la compañía.

Abundando en ello, el alto tribunal dice no advertir “ninguna transgresión por parte del despedido, ya que inició una baja por un estado de ansiedad, no participó en la campaña electoral y, desde luego, votar un día en el pleno del Ayuntamiento, repartir propaganda otro o entregar un juego y jugar con unos vecinos, no puede equipararlo a un motivo serio y suficiente para proceder a despedirlo”.