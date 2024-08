Maridaje perfecto con los tesoros de la Ría de Arousa

Como cada año y en culminación de la gran fiesta del vino blanco por excelencia, el Capítulo Serenísimo do Albariño realiza un Hermanamiento con otra Cofradía. Este 2024 repite la fórmula doble, y lo hace estrechanzo lazos con la Confraria dos Vinhos do Douro, de Portugal, y con la Encomenda do Cocido de Lalín.

El acto solemne tuvo lugar en el pazo de Fefiñáns a mediodía, antes del nombramiento de Donas e Cabaleiros. En él, el canciller de la orden, Pedro Piñeiro, ejerció de maestro de ceremonias, acompañado del conselleiro de Educación, Román Rodríguez, que participó en nombre del cocido de su Lalín natal, del que es comendador.

Degustación del Cocido de Lalín. / Cedida

Como no podía ser de otra manera, se preparó un cocido que pudieron degustar todos los asistentes.

Mezcla de los vinos

Pero antes de la degustación de dicho tesoro de la gastronomía, se llevó a cabo el hermanamiento con los vinhos do Douro. Se hizo según la tradición: en un mismo recipiente de cristal se vertieron y mezclaron ambos vinos, que después regresaron a las botellas, ya mezclados, en señal de unidad (aunque el brindis se hace con una copa de albariño).

La mezcla de los vinos para representar la unión de ambas cofradías. / Cedida

El maridaje perfecto

Al finalizar, los miembros de las diferentes cofradías se desplazaron hasta el puerto de Tragove para iniciar un viaje en catamarán por la Ría de Arousa, en el que se degustaron productos típicos de la ría.

Un viaje para saborear y admirar Galicia. / Cedida

Se demuestra así que los productos del mar como las almejas a la marinera, diferentes conservas de la zona y, por supuesto, mejillones, maridan a la perfección con el vino blanco, y especialmente con el albariño.

Durante el viaje, además de saborear los mejores productos de Galicia y de su mar, los cofrades de diferentes zonas de España y Portugal pudieron también admirar la belleza de la Ría de Arousa, poniendo un broche de oro (blanco) al Capítulo Serenísimo de 2024 y a la 72 edición de la Festa do Albariño.