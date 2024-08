El fuego vuelve a cebarse en A Illa con un incendio que apunta a ser intencionado

El fuego ha vuelto a hacer acto de presencia en A Illa de Arousa y, nuevamente, en la zona de Area da Secada, haciendo saltar todas las alarmas al mediodía de este miércoles en una zona con una alta concentración de personas al encontrarse muy cerca de las playas.

Nada más aparecer la columna de humo, la preocupación se extendió a través de toda la localidad. Las sirenas de las brigadas antiincendios empezaron a sonar en dirección a la playa de O Faro cuando aún no eran ni las cuatro de la tarde. El dispositivo, tras refrescar toda la zona, se extendió hasta las 19.48 horas.

La cercanía del foco de fuego, surgido en una zona forestal aunque a una distancia próxima de algunas viviendas, hizo que muchos bañistas siguieran el operativo desde las mismas playas. La preocupación de las dotaciones antiincendios iba en aumento debido a que las llamas se estaban acercando peligrosamente a las zonas donde había vehículos estacionados.

Luis Arosa, alcalde de A Illa, estuvo presente en el operativo y subrayó que el viento corrió en este caso un papel fundamental para que las consecuencias no fueran más graves. “Los caminos hicieron de cortafuegos y el viento sopló en contra para que no llegase a la zona donde estaban los coches. Ayudó a ganar tiempo y poder actuar. De otro modo, si el fuego llega a los coches, no quiero ni pensar en lo que podría pasar”.

Zona quemada tras controlarse el fuego dos horas después / FdV

La llegada del helicóptero especializado refrescó la zona para favorecer la labor que estaban realizando las brigadas a pie y los camiones motobomba. Policía Local, Guardia Civil, cinco dotaciones y 3 vehículos participaron en el operativo que provocó daño en una amplia superficie total que rozaba la hectárea.

El efecto de las llamas provocó algunas escenas de seria preocupación en algunas de las personas que veían con impotencia desde la playa lo que estaba sucediendo a escasos metros. El humo dificultaba además la visualización del vehículo estacionado por lo que la incertidumbre hacía que la tensión se hiciese evidente.

El apoyo aéreo del helicóptero fue determinante para poder sofocar las llamas. / FdV

Bengalas

La aparición de dos bengalas dentro de la superficie quemada alimentan la teoría de que se trató de un incendio provocado. Además, el hecho que fuese en Con do Navío, lugar donde ya han surgido tres veces las llamas en lo que va de verano y dos en esta misma semana, hacía que Luis Arosa no dudase a la hora de referirse a la intencionalidad de las llamas. Con un notable enfado, el alcalde de A Illa afirmó con rotundidad, “el que haya hecho esto estuvo muy cerca de provocar un daño que podría ser irreparable. Es una zona de mucha acumulación de personas y de vehículos”.

Además de agradecer el trabajo realizado por las brigadas antiincendios y el interés en ayudar por parte de personas que se encontraban en las proximidades, el alcalde pide un ejercicio de responsabilidad social para dar a conocer cualquier tipo de situación sospechosa que hayan podido observar. Todo ello con la intención de cercar la búsqueda del posible pirómano. La preocupación del gobierno local es máxima en este sentido debido a la reiteración de episodios de fuego en el presente verano.