Mejilloneros y empresas auxiliares solicitan ayuda para frenar el deterioro de las bateas

Productores, depuradores, astilleros, empresas dedicadas a la construcción de bateas y, en general, todos cuantos conforman el sector mejillonero en Galicia, temen por el futuro del sector.

A los problemas que atraviesan en los últimos años, y que en 2023 se tradujeron en una significativa caída de la producción, para cerrar el año con 119 millones de euros facturados por la venta de solo 178.000 toneladas, se suma “el pésimo crecimiento del mejillón que estamos experimentando nuevamente este año”, indican.

Casi todos los bivalvos

Una situación que agrava la pérdida de productividad de la ría arousana que se aprecia en prácticamente todos los bivalvos, y a la que se suma “la falta de ayudas para renovar las bateas”, denuncian los productores.

Barcos trabajando en las bateas. / M. Méndez

En relación con esto, en el sector alertan del preocupante envejecimiento de las estructuras flotantes, lo cual aumenta la inseguridad en las mismas.

“Las bateas viejas producen menos y generan más gastos, el mejillón se desprende, el riesgo al trabajar es mayor y los destrozos de los temporales de invierno son mayores, lo cual es una pérdida para nosotros y pone en peligro al conjunto de la navegación”, señalan los mejilloneros.

“Perdemos todos”

Pero es que, además, “si no hay dinero para renovar las bateas o construir otras nuevas, no solo perdemos los bateeiros, sino que salen perdiendo todos negocios o sectores que dependen directa o indirectamente de nosotros”.

Un aspecto en el que incide el isleño Álvaro Otero Dios, administrador de la empresa Naval Arousa S.L., dedicada al montaje de viveros flotantes para dar servicio a los productores de todas las rías gallegas, y que en 2019 se implantaba en la rampa de O Cavadelo (Vilagarcía de Arousa).

Se fue de O Cavadelo

En menos de un lustro “hemos tenido que renunciar a esa concesión de Vilagarcía porque suponía un canon de 18.000 euros anuales, el cual no podemos afrontar si no tenemos carga de trabajo”, esgrime el empresario.

“Y si no la tenemos es porque se están retrasando las ayudas de la Xunta, ya que iban a darlas en enero y todavía no se sabe nada”, apostilló.

Lo que quiere decir es que “sin esas subvenciones, los mejilloneros no renuevan sus bateas y no se construyen otras nuevas, por lo que todos salimos perdiendo y el sector se va a pique”.

Abundando en ello esgrime que “la gente no se atreve a invertir, y aunque pudiera emplear dinero ahorrado o pedir un crédito, no quiere hacerlo porque teme que finalmente no lleguen las subvenciones”.

Una batea visiblemente deteriorada, en aguas de O Grove. / M. Méndez

De este modo, “lo único que se consigue es dejar morir las bateas existentes, algunas en unas condiciones precarias”, concluye Álvaro Otero Dios, que no descarta abandonar este sector “si las cosas no mejoran”.

Puede ser tarde

“Ahora se está diciendo que las ayudas llegarán a finales de año, pero puede ser ya demasiado tarde para muchos, porque hay que preparar las bateas con tiempo suficiente, antes de que lleguen los temporales de otoño y se produzcan los primeros destrozos”, apuntan los bateeiros consultados ayer en diferentes puertos arousanos.

El barco "Insuiña Rande" recolocando una batea. / M. Méndez

Otros explican que, “efectivamente, hay cada vez más bateas en situación de semiabandono, tanto concesiones particulares como otras que se entregaron en su día a diferentes asociaciones y cooperativas para ‘reparcar’ mejillón, pero que ante la carencia absoluta de mantenimiento se caen a pedazos”.

Malos desoves

“En los últimos años hemos tenido enormes problemas por la escasez de mejilla, la limitación de las zonas establecidas para la recolección de esa cría, por la subida de la temperatura del agua, los malos desoves y la pérdida de nutrientes que amenaza la riqueza de la ría, de ahí que encontrarnos ahora sin apoyo económico para renovar las bateas o construir otras nuevas pueda ser la puntilla definitiva”, sentencian los dirigentes de distintas asociaciones de productores consultados ayer por FARO.

Ni que decir tiene que la situación resulta especialmente preocupante en la ría de Arousa, que da cabida a alrededor de 2.300 de las 3.300 bateas de mejillón existentes en Galicia.

