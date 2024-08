Vilanova homenajeará a Carmen Galván, Fernando Casal y Amigos de Valle-Inclán por su aportación a la cultura

La trigésima edición de la Festa do Mexillón e do Berberecho, que se celebra del 8 al 11 de agosto en Vilanova, galardonará a empresas y entidades en un acto de entrega sus insignias de oro y brillantes que será el domingo 11 de agosto a partir de las 13.30 horas en la Praza do Castro.

Gonzalo Durán apuntó que los galardones recaerán en María del Carmen Del Valle Galbán, Fernando Casal Tacón y en la Asociación de Amigos de Valle-Inclán, enfatizando su labor a favor de la cultura dentro y fuera de Vilanova.

La restauradora María del Carmen Valle Galván está fuertemente ligada, por su historia familiar, “a los principales orígenes de Vilanova. Es, junto a su hermana, propietaria de la parte del Pazo A Rúa Nova, cuyo uso vienen de ceder para potenciar culturalmente el mundo valleinclaniano”, concretó Durán Hermida.

El segundo galardonado será Fernando Casal Tacón, conocido por ser uno de los integrantes de Milladoiro. En palabras del propio alcalde de Vilanova, “en este caso, el mérito es que lleva cerca de 40 años recuperando la gaita gallega enseñándole a tocar a la juventud de Vilanova en A Pastoriza”.

Por último, la entidad reconocida en esta edición es la Asociación de Amigos de Valle-Inclán. “Nos pusieron en el mapa de los grandes eventos culturales de la comarca, de Galicia y de España a través del Festivalle, que cuenta con grandes representaciones y artistas”, apuntó el alcalde quien también destacó su publicación, “la revista Cuadrante, que es un referente dentro del mundo valleinclaniano”.

