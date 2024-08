Obligan a la Xunta a hacer indefinida a una maestra de infantil de O Grove que encadenó 34 contratos

Un puñado de días por unas vacaciones, un par de jornadas por un curso de formación, mes y medio por la hospitalización de un familiar... y así hasta 33 contratos de sustitución firmó una maestra de infantil de la Galiña Azul de O Grove entre diciembre de 2014 y septiembre de 2018, cuando rubricó el, hasta ahora, último: una interinidad por vacante del puesto hasta que se cubriese de manera definitiva a través de un proceso selectivo.

Pero más de tres años después tal proceso no se resolvió, así que la trabajadora del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar decidió acudir a la vía judicial. El Juzgado de lo Social n.º 2 de Vigo le dio la razón y la declaró indefinida no fija, una decisión que acaba de refrendar el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) al tumbar el recurso presentado por la Xunta de Galicia, que tendrá que abonar 750 euros en costas. Contra la sentencia cabía aún recurso de casación.

El de esta maestra de infantil resulta un caso paradigmático. La temporalidad del sector público triplica a la del privado en Galicia, y el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha dado ya varios tirones de orejas a las administraciones españolas por abusar de este modelo de contratación inestable. El TSXG ha avalado que se le declare "indefinida no fija", una figura creada por el Tribunal Supremo que tampoco acaba de convencer al tribunal europeo.

Los magistrados, además, fijan la antigüedad de la trabajadora con la firma del primer contrato; la Xunta pretendía que, en caso de que se aceptase la demanda, empezase a contar solo desde la rúbrica del último contrato, cuatro años más tarde. El fallo constata una "cadena de contratos temporales en un corto periodo de tiempo" referidos a una misma categoría profesional, en el mismo centro de trabajo y con condiciones idénticas. Las interrupciones más relevantes, añade, se dieron en los meses de verano.

Antigüedad

Una protesta en O Grove, en 2022, para exigir más plazas para la escuela infantil / FDV

De este modo, dan por bien aplicada la doctrina de la "unidad esencial del vínculo" que había plasmado el titular de Juzgado de lo Social n.º 2. Esta tesis vino a superar la idea de que la continuidad entre contratos se rompía si pasaban más de 20 días hábiles entre uno y el siguiente. En cualquier caso, el pago de los trienios que le corresponden deberá reclamarlo a través de otra denuncia independiente.

Los togados se remiten a la jurisprudencia del Supremo para constatar que la contratación practicada por la Xunta fue "fraudulenta". Así se considera en los casos en los que se mantenga al trabajador "de modo permanente" en una plaza vacante debido al "incumplimiento" de la administración de organizar el proceso selectivo para cubrirla.

Aunque la legislación española no determina un periodo a partir del que estos empleados interinos deben pasar a ser indefinidos no fijos, el Supremo situó en tres años el plazo de referencia, aunque con menos tiempo ya se puede demostrar el carácter fraudulento y, en ese sentido contrario, de manera extraordinaria podría estar justificada una duración todavía mayor. La Xunta aludió a la suspensión de la actividad administrativa a causa de la pandemia, pero los magistrados no validaron esa justificación.

