El mejor vino blanco Rías Baixas está en Meaño

El sábado a las once de la noche Vionta se quedó sin existencias en el paseo da Calzada, algo que a esta pequeña bodega de Simes (Meaño) no le había ocurrido antes. Y ayer volvió a agotar el vino, teniendo que cerrar la caseta al público. “Teníamos el pálpito de que íbamos a ganar”, comenta, exultante, Úrsula González, responsable de enoturismo, eventos y relaciones públicas de la empresa justo después de recoger el primer premio del concurso de cata a ciegas de la Festa do Albariño en el que participaron más de 60 caldos de la denominación de origen Rías Baixas.

La subzona de O Salnés y concretamente el municipio de Meaño arrasaron en esta 36ª edición, pues la medalla de bronce recayó en Xión Attis, un vino de Bodegas e Viñedos S.L., una empresa familiar de viticultores y bodegueros de tercera generación de Dena. La plata fue a parar a Soutomaior gracias a “Noelia Bebelia”, un caldo que repite en el podio tras haber ganado el primer premio en 2021.

Los abanicos de Paco & Lola en el multitudinario xantar. / Noé Parga

La entrega de galardones a los mejores blancos de Rías Baixas se llevó a cabo antes del postre, al filo de las seis de la tarde, en el multitudinario “xantar” que se celebra en el pazo de Torrado cada primer domingo de agosto como colofón de la fiesta, declarada de interés turístico internacional. Este año los comensales se ampliaron de 500 a 540.

Vionta

La bodega ganadora, Vionta, pertenece desde 2018 al grupo catalán Ferrer Wines y vende unas 400.000 botellas al año. “No somos ni una bodega de autor ni una cooperativa, somos una bodega mediana”, considera Úrsula González, quien espera que este reconocimiento le sirva de “impulso” y le abra las puertas para trabajar con más viticultores de O Salnés y aumentar la producción porque “tenemos capacidad”.

Su vino ganador, del mismo nombre que la empresa, Vionta, se elabora con uva 100% albariña. “Está criado sobre lías durante cinco meses y tiene una acidez equilibrada; es un vino con bastante cuerpo”, define la responsable de enoturismo, visiblemente emocionada con el galardón otorgado a una bodega que cuenta con tan solo cuatro empleados: ella, un administrativo y dos bodegueros. “Este es nuestro año”, resume.

El patio de armas de Fefiñáns, lleno hasta la bandera. / Noé Parga

"Un albariño de libro": Xión Attis, bronce

Robustiano y Baldomero Fariña están al frente de Bodegas e Viñedos S.L. Se estrenan en el podio de los Rías Baixas con “Xión Attis”, un “albariño de libro: fresco y afrutado que recuerda a la juventud; tiene estructura y cuerpo”, señala Robustiano, encargado de recoger el tercer premio de la mano del presidente de la Diputación, Luis López, quien unas horas antes fue nombrado cabaleiro do Albariño en el pazo de Fefiñáns, donde se celebró el tradicional acto de investidura de los nuevos miembros del Capítulo Serenísimo, en esta ocasión con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, como Gran Mestre debido a la convalecencia del titular de este cargo vitalicio, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien no obstante fue recordado en varias intervenciones en las que se le deseó una pronta recuperación.

Cofradías de Asia y África

Entre los asistentes, cobijados a la sombra por dos carpas que mitigaban el sofocante calor de la jornada (“no hay un día que llueva en este acto”, recordó la conductora del evento, Carmen Chao), se encontraban representantes de más de 40 cofradías enogastronómicas de España, Europa e incluso Asia y África, tal y como destacó el alcalde de Cambados en su alocución ante un abarrotado patio de armas.

Nombramiento de Luis López como nuevo cabaleiro. | // NOÉ PARGA

Samuel Lago abrió el acto protocolario en castellano “por respeto a las cofradías de fuera”. Destacó el “prestigio y calidad” del albariño, un vino que traspasa fronteras gracias la trabajo de viticultores y bodegueros. El regidor agradeció a los vecinos de Cambados “su dedicación y entusiasmo”, pues “son el alma de esta celebración”.

Por su parte, el presidente del Consello Regulador Rías Baixas, Isidoro Serantes, apostó por “crecer ordenadamente, acompasando producción y demanda”, manteniendo “una tendencia alcista en los mercados internacionales”. Se marcó como objetivo “aumentar el número de referencias de vino, elaborando más en el segmento de los premium”.

Las personas distinguidas, una a una

El canciller del Capítulo Serenísimo, Pedro Piñeiro, se encargó de nombrar a las personas galardonadas, que pasaron una a una por el escenario para recoger sus distinciones. Fueron, por este orden, los “xóvenes albariñenses” Miguel Ángel Alonso Fernández (Condado do Tea), Eduardo Viéitez Martínez (Fefiñáns-O Salnés) y Susana Gulín Martínez (Altos de Torona-O Rosal), mientras que las Follas de Prata recayeron en Hernando Gómez Buceta (viticultor de Condes de Albarei), Aurora Vidal Cabanillas (cambadesa), Josema Azpeitia (periodista gastronómico), Laura Portas (periodista y escritora), Antonio Sanz Olmedo (Gran Mestre de la cofradía Ribera del Duero), Xosé Manuel Merelles Remy (director de Turismo de Galicia), Inés Castro Mougán (bodeguera de Vionta) y Francisco Bello (Asociación Agraria Galega). La Confederación de Empresarios de Galicia y Canal Rías Baixas entraron en el listado de "albariñenses de honra".

La pregonera, Victoria Oubiña, recibió la Folla de Ouro. | // NOÉ PARGA

Acto seguido tomaron posesión las nuevas donas y cabaleiros por orden alfabético, comenzando por las mujeres. “¿Juras defender siempre el albariño y tenerlo como legítimo señor de los vinos del mundo cristiano?”, les preguntaba uno a uno el Gran Mestre accidental, Alfonso Rueda. Ante la respuesta afirmativa, el nombramiento concluye con un “si es así que Dios y el señor Santiago te hagan un buen/a calabeiro/dama del albariño” mientras el presidente de la Xunta los bendice en los hombros con una rama de vid.

La conselleira de Medio rural, María José Gómez Rodríguez, y la CEO de Bodegas Rectoral do Umia (de Ribadumia), Miriam Vázquez Vázquez, fueron nombradas nuevas donas do Albariño mientras que el presidente de la Diputación, Luis López Diéguez, el abogado, economista y escritor Luis Sánchez Merlo y el socio fundador de Martín Códax, José Ramón Villanueva Piñeiro, son nuevos cabaleiros.

Luis Sánchez Merlo, durante su investidura como cabaleiro do Albariño. / Noé Parga

En representación de los cinco habló Sánchez Merlo, colaborador de FARO DE VIGO. El columnista aludió públicamente a su “amistad y gratitud a Juan Carlos Da Silva”, director general de Prensa Ibérica en Galicia, y recordó a todos los homenajeados que “ser damas y cabaleiros del Capítulo no es el reconocimiento de un día. Es ser embajadores de este vino y de la cultura gallega por todo el mundo”.

Rueda prevé que Galicia reciba este año 8 millones de turistas

Alfonso Rueda cerró los discursos anunciando la estimación de que Galicia termine 2024 con 8 millones de visitantes tras “este verano esplendoroso”. Dejó claro que en Cambados, donde estuvo trabajando, fue muy feliz y dejó muy buenos amigos. “Este es un pueblo referente y si al albariño le va bien, a Galicia seguro que le va a ir bien”, concluyó el presidente de la Xunta.

