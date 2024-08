“Whitney Houston me hizo soñar a lo grande sin yo saber que se iba a hacer realidad”

Cristina Ramos hará una parada en O Grove el día 15 para ofrecer un concierto de su gira “Solo Whitney”. El festival Son do Mar cita a los seguidores de la cantante canaria en la cala de Raeiros, donde interpretará los temas más emblemáticos de Whitney Houston.

La voz tan versátil de Ramos no deja a nadie indiferente desde su primera aparición televisiva en Got Talent España, donde dio un giro inesperado al poner en escena una ópera que evolucionó hacia el “Highway to Hell” del mítico grupo AC/DC. A partir de ahí, ha llevado diversos espectáculos a muchos países, triunfando incluso en Estados Unidos, y ha estado en programas como “Tu cara me suena”.

–¿Cómo avanza su gira “Solo Whitney” y qué espera de O Grove?

–La verdad es que todo marcha francamente bien, y con muchas ganas de estar por primera vez en Galicia. Nunca habíamos estado allí, y me apetece muchísimo porque la gente del norte es maravillosa, súper cariñosa. Me encanta que tengamos el mismo gusto musical respecto a las orquestas latinas, o como las llaman, de verbena.

–¿Cómo surgió el Son do Mar?

–Se pusieron en contacto con mi manager, mi marido, y nos convencieron. Estamos a la espera de ir para allá y disfrutar mucho de esa gente tan encantadora.

–¿Es muy complicado tener tantos conciertos en lugares distintos cada semana?

–Supongo que es el mismo trote que cualquier persona que se dedica a algo que implique tener que viajar. En mi caso es un trabajo muy satisfactorio porque tratas con gente, con músicos, y al final no deja de ser una bendición compartir lo que haces y lo que te apasiona con personas que están allí porque quieren verte y escucharte, y disfrutar de lo que tú haces.

–Y ahora O Gorve. ¿Qué quiere ofrecer al público que la arropará el día 15?

–Espero emocionar al público pero, sobre todo, espero emocionarme yo. Con ese maravilloso “feedback” en el que la gente siente lo que haces y te lo transmite con esas sonrisas, ese brillo en los ojos cantando contigo, bailando… Es totalmente adictiva esa sensación. Valen la pena todos los trabajos, el tiempo que inviertes en desplazarte, en preparar un concierto.

Así fue el aplaudido tributo a Queen de Dios Salve a la Reina, en el festival Son do Mar (O Grove). / M. Méndez

–¿Cómo fue el proceso de preparación para meterse en el papel de Whitney Houston?

–Muy complejo, porque estamos buscando transmitir, entre otras cosas, la verdad de ella y de lo que hizo; de cómo cantaba. No deja de ser una de las artistas referentes y, creo que para todos, muy top a la hora de lo que es la puesta en escena.

Fue para mí precisamente eso lo que me enamoró: su fuerza, ese poder de transmitir lo que sentía y lo que no sentía con la música. Tenía momentos de oscuridad y allí estaba ella encima del escenario dándolo todo.

Lo que quiero hacer en este espectáculo no es pretender ser Whitney Houston ni imitarla; es mi agradecimiento y mi puesta en valor de una artista que, cuando yo era una adolescente y estaba pasando mi etapa de inseguridad, centrada en las artes, me hizo soñar a lo grande sin yo saber que se iba a hacer realidad.

–¿Diría que es su mayor referente?

–Sí, es uno de mis grandes referentes. Yo me preguntaba, ¿qué quieres hacer con tu vida? Me gustaba dibujar, cantar; las artes escénicas, las plásticas. Pero no lo veía como algo serio. Era una persona muy tímida, y me gustaba cantar pero claro, para cantar hace falta público entonces yo ya decía “no, yo no me puedo dedicar a esto”. Ella me permitió la posibilidad de, en mi habitación, jugar a cantar con ella, a hacerle coros, a bailar con ella. También me pasó con el libro del “El Fantasma de la Ópera”. Soñaba que él me enseñaba a cantar como ángel de la música que era.

–Sobre el concierto en O Grove, ¿va a llevar a su propio equipo de músicos?

–Sí. Es un espectáculo total y absoluto. Tenemos una banda que, para todos los que trabajamos con ellos, entre otros Camilo Sesto, es espectacular. Tenemos un fuerte equipo audiovisual, coristas y bailarines. Queremos ser todo lo fieles que podemos ser, desde la humildad, a Whitney. La gente va a escuchar los temas más conocidos pero desde Cristina, mi humilde versión.

–¿Qué canciones ofrecerá al público?

–Pues de “El Guardaespaldas”, muchas. “I Will Always Love you”; temas más conocidos que no son de la película como “I Wanna Dance With Somebody”, “Queen of the Night”. Son tantas…

–¿Los viajes afectan a la relación con su hijo?

–Una de las cosas que he aprendido con esto a lo que me dedico es que tener un hijo,como mujer, es un hándicap; porque eres madre y quieres estar con él todo el tiempo posible. También es un hándicap socialmente, porque no está muy bien visto que una mujer trabaje y no esté en casa, con su hijo.

Pero me tocó trabajar mucho esto y darme cuenta de que esta pregunta no se le suele hacer a un hombre. Tengo que decir una cosa maravillosa… Yo me quedé embarazada cuando estudiaba canto clásico en el conservatorio, y di a luz estando en un escenario.

Él lleva toda su vida viendo a su mamá en un escenario, lo tiene muy normalizado y es una de las personas,después de mi madre, que más me apoya. Ha entendido siempre que a lo que me dedico, ya no solo es pasión, también es trabajo. Como un trabajo cualquiera en el que se tiene que viajar, y él lo entiende perfectamente, pero a mí me cuesta mucho más, porque lo echo de menos.

Solemos hablar mucho por videollamada, pero sí es cierto que tengo mucho tiempo libre para pasarlo con él durante semanas.

–Pero ese prejuicio que mencionaba antes, ¿de dónde cree que sale?

–Pues es un prejuicio que a veces incluso nos lo marcamos nosotros mismos, los artistas. Porque te sientes culpable. Yo pasé una época en la que me costaba entender que, antes de ser mujer, antes de ser madre y antes de ser esposa, soy persona.

Me he dado cuenta con los años de que las personas que son felices, dan felicidad. Una persona que se siente realizada con lo que hace, está mucho más receptiva a lo que se sucede a su alrededor y a ayudar. Creo que es importante que nos sintamos realizados con nuestro trabajo, porque al final las personas que están a tu alrededor se cargan con tu energía.