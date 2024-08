El Castro Alobre queda fuera de un plan provincial de visitas a yacimientos

El Castro Alobre no figura entre los yacimientos con más potencial para la realización de este programa. Sí figuran, además de los ya reseñados anteriormente, el de Troña, en Ponteareas, interesante por las representaciones de reptiles halladas en él; el de Toiriz (Silleda), que pese a no ser excavado, es un lugar que se utilizará para hablar de las leyendas populares; el de Penalba (Campo Lameiro), conocido por sus grabados de serpientes; el de Monte do Facho (Cangas), situado en uno de los lugares más espectaculares de la provincia, hasta el extremo de que se cree que pudo albergar un santuario; el de A Subidá (Marín); A Cabeciña (Oia); y Alto da Cruz do Castro (Cerdedo-Cotobade).