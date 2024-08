Punta Moreiras presenta de nuevo su evento más salado

La salazón es una actividad que tiene unos doscientos años de antigüedad en O Grove. Se le ha dedicado un museo en Punta Moreiras, donde se conservan varios de los doce edificios que llegó a haber allí. Este mes se recrea de nuevo el proceso de la salmuera con una enorme cesta de sardinas. Un ex alcalde de O Grove y el mayor experto en salazón de Galicia explicaron a locales y a turistas los pasos y la historia de este oficio tradicional, que alimentaba tanto a los pueblos de la costa como a los del interior. El día 16, se podrá volver a Moreiras para ver el prensado final de las sardinas.

O Grove revive una tradición centenaria con la salazón de la sardina en Punta Moreiras. Aprovechando el inicio de mes, se “hizo la chanca” para dar comienzo al proceso de salmuera y retirar el pescado al final de la quincena. Público grovense y de otras partes del país acudió al edificio de la salazón para ver un poco de la historia del pueblo y de las Rías Baixas en general.

Público asistente a la actividad. / Marta Abal

Miguel Ángel Pérez, ex alcalde de O Grove, habló “en nombre de los amigos de Moreiras” presentando el evento y participó en la salazón. También fue invitado un colectivo de la Rapa das Bestas de Sabucedo, que buscan poner en valor la cultura gallega. Mientras ellos trabajaban con las sardinas, el experto José Luis Escalante explicó el procedimiento y habló de su historia. Según Pérez, “probablemente no haya nadie en toda Galicia que sepa más de salazón que él”.

El proceso

Se cubrieron los pescados con sal en un barreño de plástico, muy distinto al que se usaba hace doscientos años como explicó Escalante. La chanca son doce pilones cubiertos de madera. Las primeras salazones de O Grove datan de 1790, aproximadamente. Hubo hasta 24 de estas edificaciones en la península meca. La técnica fue importada desde Países Bajos por catalanes que llegaron a Galicia para comerciar. La salazón se llevó a O Grove desde Vilaxoán y Vilanova.

Más valioso que el pescado era el saín, que se usaba en pinturas o para arreglar las dornas. Se enviaba también a Bilbao y a Inglaterra. Esta grasa de la sardina se extraía en el proceso de prensado, después de la salazón y el lavado.

La sal produce un efecto similar al de la congelación. Absorbe toda el agua del cuerpo dejando a las bacterias paralizadas, por lo que no pueden proliferar. Por eso el pescado no se pudre. En la Edad Media, en Portugal, la zona de la salazón era de madera, pero las que se conservan en O Grove son de piedra y permiten que los pescados aguanten hasta un año. Como explicó Escalante: “Si se come en filetes con aceite, como la anchoa, es una delicia”.

Durante la exhibición, un gato hambriento que había olido el pescado se coló en el edificio. Los hombres tuvieron que darle sardinas porque no paraba de maullar, lo que hizo las delicias del público.

El día 16 se podrá ver el lavado y prensado de la sardina. Esta producción de pescado llegó a ser tan importante que había contrabando de sal, lo que le trajo alguna que otra multa a la salazón de O Grove. Sus estructuras fueron reformadas, y actualmente no se sabe dónde están las columnas originales.

