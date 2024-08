Los catadores externos resaltan el túnel del vino y el ambiente callejero de la Festa do Albariño

La suerte ya está echada. El panel del cata del trigésimo sexto concurso de la Festa do Albariño celebró ayer la Cata Derradeira, y escogió los tres caldos premiados en esta edición, si bien su identidad no se conocerá hasta mañana domingo, cuando se anuncien en la recta final del xantar oficial. Pero los expertos ya han destacado la buena calidad de los albariños que llegaron a la final.

Así, Isabel León, miembro del equipo de cata y contenidos de la plataforma de vinos Bodeboca (Madrid) y responsable del área de Galicia y grandes cuentas, aseguró que “partíamos de vinos buenos, equilibrados y con mucha tipicidad. Pero la de hoy (por ayer) ha sido una cata muy complicada porque tienes que buscar mucho detalle. Mucho nivel, muy difícil. Vinos muy ricos y personalmente tengo mis caballos ganadores, porque tenían un equilibrio máximo, una salinidad con unos toques de amargor que los alarga muchísimo, mucha fruta en la nariz, un poco de flores, cítricos, por supuesto”.

Por su parte, Álvaro de Miguel, vicepresidente de la Asociación de Sumilleres de Castilla-La Mancha y miembro de la Unión Española de Catadores (UEC), apuntó que “lo que más me ha gustado, sobre todo, es esa acidez que te invita a beber y a descorchar otra botella. Eso es lo que interesa, que la gente tenga un vino que le gusta”.

En su primer año en la Fiesta del Vino Albariño de Cambados, se ha mostrado “muy sorprendido por todo, por encontrarme las casetas, la gente en la calle, bebiendo vino y, sobre todo, el túnel del vino. Ver jóvenes con su copa de vino yendo de un lado a otro es algo totalmente distinto y un concepto muy bueno”. Además, destacó que los vinos Rías Baixas “conectan muy bien con el público en general y los puedes utilizar en cualquier tipo de comidas nacionales o extranjeras, frías o calientes. Y eso hace que sea muy gastronómico y que lo puedas disfrutar en cualquier momento”.

Finalmente, María Jesús Hernández, socia fundadora de la revista Planeta Vino y coordinadora de la Guía de vinos Proensa, destacó “su frescura, que siempre es de agradecer, y esa acidez gallega tan estupenda. Es que con esta variedad se pueden hacer maravillas”. La cata concurso la organiza el Consello Regulador da Denominación de Orixe Rías Baixas.

Programa de hoy

El Albariño encara sus días más multitudinarios. Hoy sábado se celebra la última sesión del túnel del vino, entre las 11.00 y las 14.30 horas. El acto de hermanamiento del Capítulo Serenísimo con la Cofradía de Viños do Douro y con la Orde do Cocido de Lalín es a las 12.30 horas, en el pazo de Fefiñáns. Ya por la tarde, la Praza do Con acoge una Nortada Electrónica con tres Djs, a partir de las 16.30 horas. La jornada se completa por la noche con tres actuaciones en Fefiñáns (Carlos Ares y Colectivo Panamera), Alfredo Brañas y la Praza do Concello.

Suscríbete para seguir leyendo